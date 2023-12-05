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Англия
05 декабря 2023, 23:50 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:51
2700
1

АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных

Александр не попал в стартовый состав «Арсенала» на матч 15-го тура против «Лутон Таун»

05 декабря 2023, 23:50 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:51
2700
1
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

5 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 65-й минуте.

Официальный Twitter-аккаунт Английской Премьер-лиги отреагировал на решение коуча лондонце Микеля Артеты оставить украинца в запасе:

Зинченко является третьим игроком 15-й игровой недели по количеству его покупок в «Фэнтези», но новым владельцам Александра (262 445 человек) придется надеяться на возвращение со скамейки запасных».

Речь идет про Fantasy Football – игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Лутон Таун Микель Артета
Источник Sport.ua
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India Life
Нiчого не зрозумiв, але дуже цiкаво
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