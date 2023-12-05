АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Александр не попал в стартовый состав «Арсенала» на матч 15-го тура против «Лутон Таун»
5 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал».
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 65-й минуте.
Официальный Twitter-аккаунт Английской Премьер-лиги отреагировал на решение коуча лондонце Микеля Артеты оставить украинца в запасе:
Зинченко является третьим игроком 15-й игровой недели по количеству его покупок в «Фэнтези», но новым владельцам Александра (262 445 человек) придется надеяться на возвращение со скамейки запасных».
Речь идет про Fantasy Football – игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.
🚨 ZINCHENKO BENCHED 🚨— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) December 5, 2023
He's the third most-bought player of Gameweek 15, but Oleksandr Zinchenko's 262,445 new owners will have to hope for a return from the bench 😬#LUTARS pic.twitter.com/25jJkI0wzf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Об этом сообщил испанский журналист Хосе Феликс Диас
«Летучие мыши» минимально выиграли у команды 5-го дивизиона «Ароса»