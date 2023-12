АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных

5 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 65-й минуте.

Официальный Twitter-аккаунт Английской Премьер-лиги отреагировал на решение коуча лондонце Микеля Артеты оставить украинца в запасе:

Зинченко является третьим игроком 15-й игровой недели по количеству его покупок в «Фэнтези», но новым владельцам Александра (262 445 человек) придется надеяться на возвращение со скамейки запасных».

Речь идет про Fantasy Football – игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.

🚨 ZINCHENKO BENCHED 🚨



He's the third most-bought player of Gameweek 15, but Oleksandr Zinchenko's 262,445 new owners will have to hope for a return from the bench 😬#LUTARS pic.twitter.com/25jJkI0wzf