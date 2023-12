Тренер Брентфорда: «Егор Ярмолюк помог нам»

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк похвалил украинского полузащитника Егора Ярмолюка:

«Егор Ярмолюк хорошо вошел в нашу команду. Он уже несколько раз выходил в стартовом составе и еще 4 раза появлялся на поле с замены. Он помог нам и мы знаем, что он может продолжать это делать».

В этом сезоне на счету 19-летнего Егора Ярмолюка 7 матчей (278 игровых минут) за взрослую команду «Брентфорда». К сожалению, результативными действиями отличиться не удалось.

Ранее украинец шокировал английских комментаторов невероятным финтом.

