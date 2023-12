Клуб Качарабы подписал экс-игрока Ювентуса и ПСВ

Клуб украинца Тараса Качарабы «Славия» Прага официально сообщил о подписании 21-летнего нидерландского полузащитника Мохаммеда Ихаттарена. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

21-летний Ихаттарен перешел в «Славию» на правах свободного агента: еще в июле истек его контракт с «Ювентусом», которому он принадлежал с 2021 года, но так и не сыграл ни одного матча.

Ихаттарен известен прежде всего по выступлениям на «ПСВ» и молодежные сборные Нидерландов разных возрастных категорий. Также был в арендах в «Сампдории» (0 матчей) и «Аяксе» (1 матч).

Mohamed Ihattaren 🇳🇱 joins Slavia.



The twenty-one-year-old midfielder has signed a one-year contract with a three-year option. The Dutchman arrives as a free agent. ✍️



