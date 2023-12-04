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Англия
04 декабря 2023, 04:46 | Обновлено 04 декабря 2023, 05:03
385
0

Таблица АПЛ. Ливерпуль – 2-й, Мудрик – 10-й. Арсенал оторвался от Ман Сити

3 декабря завершились матчи 14-го тура АПЛ

04 декабря 2023, 04:46 | Обновлено 04 декабря 2023, 05:03
385
0
Таблица АПЛ. Ливерпуль – 2-й, Мудрик – 10-й. Арсенал оторвался от Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 декабря завершились все матчи 14-го тура АПЛ.

В центральном поединке тура «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счетом 3:3.

«Ливерпуль» выдал огненную игру против «Фулхэма» и сумел победить 4:3 благодаря невероятным шедеврам.

Михаил Мудрик отыграл 80 минут в матче «Челси» – «Брайтон» и заработал 11-метровый. В итоге лондонцам удалось добыть 3 пункта благодаря виктории 3:2.

Илья Забарный вместе с «Борнмутом» потерял 3 очка на последних минутах против «Астон Виллы». Спасательный гол на 90-й Олли Уоткинс забил из-под украинца.

Александр Зинченко отметился ассистом за «Арсенал» в игре против «Вулверхэмптона». «Канониры» выиграли у «волков» 2:1, единственный мяч гости забили после ошибки Александра.

Виталий Миколенко добыл с «Эвертоном» важную победу во встрече против «Ноттингема Форест» на выезде (1:0).

Егор Ярмолюк во второй раз в сезоне вышел в стартовом составе «Брентфорда» в поединке с «Лутон Таун». Украинский футболист отыграл 70 минут, а «пчелы» обыграли соперников 3:1.

После 14 туров единоличным лидером в чемпионате Англии 2023/24 является лондонский «Арсенал» с 33 очками. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» 31 пункт, а у действующего чемпиона «Манчестер Сити» 30 очков. На 4-й позиции идет «Астон Вилла» (29), а пятерку замыкает «Тоттенхэм» (27).

Михаил Мудрик вместе с «Челси» и Егор Ярмолюк вместе с «Брентфордом» делят 10-ю и 11-ю строчку соответственно. У них по 19 очков. «Бормнут» и Илья Забарный располагаются на 16-й позиции с 13 пунктами, а «Эвертон» и Виталий Миколенко пока что находятся в зоне вылета (18-е место из 20) с 7 очками.

АПЛ. 14-й тур. 2-3 декабря

  • Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0
  • Брентфорд – Лутон Таун – 3:1
  • Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
  • Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1
  • Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0
  • Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1
  • Ливерпуль – Фулхэм – 4:3
  • Челси – Брайтон – 3:2
  • Борнмут – Астон Вилла – 2:2
  • Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3

Турнирная таблица АПЛ 2023/24 после 14 туров

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Источник Sport.ua
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