Таблица АПЛ. Ливерпуль – 2-й, Мудрик – 10-й. Арсенал оторвался от Ман Сити
3 декабря завершились матчи 14-го тура АПЛ
3 декабря завершились все матчи 14-го тура АПЛ.
В центральном поединке тура «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счетом 3:3.
«Ливерпуль» выдал огненную игру против «Фулхэма» и сумел победить 4:3 благодаря невероятным шедеврам.
Михаил Мудрик отыграл 80 минут в матче «Челси» – «Брайтон» и заработал 11-метровый. В итоге лондонцам удалось добыть 3 пункта благодаря виктории 3:2.
Илья Забарный вместе с «Борнмутом» потерял 3 очка на последних минутах против «Астон Виллы». Спасательный гол на 90-й Олли Уоткинс забил из-под украинца.
Александр Зинченко отметился ассистом за «Арсенал» в игре против «Вулверхэмптона». «Канониры» выиграли у «волков» 2:1, единственный мяч гости забили после ошибки Александра.
Виталий Миколенко добыл с «Эвертоном» важную победу во встрече против «Ноттингема Форест» на выезде (1:0).
Егор Ярмолюк во второй раз в сезоне вышел в стартовом составе «Брентфорда» в поединке с «Лутон Таун». Украинский футболист отыграл 70 минут, а «пчелы» обыграли соперников 3:1.
После 14 туров единоличным лидером в чемпионате Англии 2023/24 является лондонский «Арсенал» с 33 очками. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» 31 пункт, а у действующего чемпиона «Манчестер Сити» 30 очков. На 4-й позиции идет «Астон Вилла» (29), а пятерку замыкает «Тоттенхэм» (27).
Михаил Мудрик вместе с «Челси» и Егор Ярмолюк вместе с «Брентфордом» делят 10-ю и 11-ю строчку соответственно. У них по 19 очков. «Бормнут» и Илья Забарный располагаются на 16-й позиции с 13 пунктами, а «Эвертон» и Виталий Миколенко пока что находятся в зоне вылета (18-е место из 20) с 7 очками.
АПЛ. 14-й тур. 2-3 декабря
- Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0
- Брентфорд – Лутон Таун – 3:1
- Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
- Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1
- Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0
- Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1
- Ливерпуль – Фулхэм – 4:3
- Челси – Брайтон – 3:2
- Борнмут – Астон Вилла – 2:2
- Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3
Турнирная таблица АПЛ 2023/24 после 14 туров
A day of changes in the top six 👀 pic.twitter.com/X3HEk7VS4S— Premier League (@premierleague) December 3, 2023
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