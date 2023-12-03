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  4. Андрей ЛУНИН: «В матче с Гранадой у меня замерзли пальцы»
Испания
03 декабря 2023, 12:56 |
666
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Андрей ЛУНИН: «В матче с Гранадой у меня замерзли пальцы»

Украинский вратарь – легкой победе в чемпионате

03 декабря 2023, 12:56 |
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Андрей ЛУНИН: «В матче с Гранадой у меня замерзли пальцы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал результат матча 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

«Спасибо команде, у меня сегодня замерзли пальцы.

Всегда легче выиграть, когда ты сохраняешь ворота на замке. В 95% случаев, когда мы сохраняем не пропускаем, мы выигрываем.

У нас очень хорошая серия, потому что сложно, когда выбывают 8 или 9 игроков, но мы продолжаем побеждать и играть в хороший футбол.

То, что сделал Кроос (на видео ниже – ред.), не удивительно, он играет так уже 15 лет», – сказал Лунин.

Отметим, что «Гранада» не нанесла ни одного удара в створ ворот украинского голкипера.

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Гранада Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Гранада чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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contr
Пальці !? То то фігня . Глянь зараз на кацапію цска- ростов в 13:00! Хокей з мʼячем! ☝️
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