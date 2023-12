Андрей ЛУНИН: «В матче с Гранадой у меня замерзли пальцы»

Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал результат матча 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

«Спасибо команде, у меня сегодня замерзли пальцы.

Всегда легче выиграть, когда ты сохраняешь ворота на замке. В 95% случаев, когда мы сохраняем не пропускаем, мы выигрываем.

У нас очень хорошая серия, потому что сложно, когда выбывают 8 или 9 игроков, но мы продолжаем побеждать и играть в хороший футбол.

То, что сделал Кроос (на видео ниже – ред.), не удивительно, он играет так уже 15 лет», – сказал Лунин.

Отметим, что «Гранада» не нанесла ни одного удара в створ ворот украинского голкипера.

🗣 Lunin: "Thanks to the team, my fingers froze today." pic.twitter.com/MeG8Kz97Po