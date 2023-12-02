У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных», Беллингем не забивал и не ассистировал
2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Голами за «сливочных» отличились Браим Диас (26) и Родриго (57). Интересно, что звездный Джуд Беллингем не сумел отличиться голевыми действиями в этом поединке. Джуд получил желтую карточку на 22-й минуте.
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.
Благодаря этой победе мадридский «Реал» вернул 1-ю строчку в таблице Ла Лиги. У команды 38 очков после 15 сыгранных туров. У «Жироны» вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком также 38 пунктов, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря
Реал Мадрид – Жирона – 2:0
Голы: Диас, 26, Родриго, 57
Таблица Ла Лиги 2023/24
🏁 @RealMadrid 2-0 @GranadaCF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2023
⚽ 26' @Brahim
⚽ 57' @RodrygoGoes#RealMadridGranada | #Emirates pic.twitter.com/7KhbaVLeGq
⌚️ 90’ || Final del partido.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 2, 2023
RM 2️⃣-0️⃣ 𝐆𝐂𝐅#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 | #RealMadridGranada pic.twitter.com/vxmVeW9cnY
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