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Реал Мадрид
02.12.2023 19:30 – FT 2 : 0
Гранада
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Испания
02 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 02 декабря 2023, 21:51
1732
2

У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных», Беллингем не забивал и не ассистировал

02 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 02 декабря 2023, 21:51
1732
2
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Голами за «сливочных» отличились Браим Диас (26) и Родриго (57). Интересно, что звездный Джуд Беллингем не сумел отличиться голевыми действиями в этом поединке. Джуд получил желтую карточку на 22-й минуте.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.

Благодаря этой победе мадридский «Реал» вернул 1-ю строчку в таблице Ла Лиги. У команды 38 очков после 15 сыгранных туров. У «Жироны» вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком также 38 пунктов, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря

Реал Мадрид – Жирона – 2:0

Голы: Диас, 26, Родриго, 57

Таблица Ла Лиги 2023/24

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Андрей Лунин Джуд Беллингем Родриго Гоес Браим Диас Реал Мадрид Гранада Реал - Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футзалу Жирона
Источник Sport.ua
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Рональд Рейган
Спорт юа на замітку. При однаковій рівності очок в чемпіонаті Іспанії вище та команда, яка має кращий результат в очних зустрічах. Різниця м'ячів тут ні до чого.
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vazazh
Ну той що, що на 0? тому й порставили, що знали зазделегідб кінцевий результат. Давно піпець луніну, як гравцю. Грошві буде зарабляти, але слави - ні.
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