У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Голами за «сливочных» отличились Браим Диас (26) и Родриго (57). Интересно, что звездный Джуд Беллингем не сумел отличиться голевыми действиями в этом поединке. Джуд получил желтую карточку на 22-й минуте.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.

Благодаря этой победе мадридский «Реал» вернул 1-ю строчку в таблице Ла Лиги. У команды 38 очков после 15 сыгранных туров. У «Жироны» вместе с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком также 38 пунктов, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря

Реал Мадрид – Жирона – 2:0

Голы: Диас, 26, Родриго, 57

Читайте также: Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией

Таблица Ла Лиги 2023/24