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  4. Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Испания
02 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:06
4304
14

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией

Героем матча стал Кристиан Стуани

02 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:06
4304
14
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на своем поле принимала «Валенсию».

В стартовом составе каталонцев с первых минут на поле появился Артем Довбик и Виктор Цыганков, но результативными действиями украинцы сегодня не отметились.

Пропустили первыми хозяева, на 57-й минуте вывел «летучих мышей» вперед Дуро. Отыгралась «Жирона» в конце матча, забил Кристиан Стуани на 83-й минуте, а уже через пять минут опытный нападающий оформил дубль.

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и появился на поле лишь на 84-й минуте.

Благодаря этой победе «Жирона» вернула себе первое место в Ла Лиге. Конкурент каталонцев «Реал» сегодня сыграет с «Гранадой».

Ла Лига. 15-й тур, 2 декабря.

Жирона – Валенсия – 2:1

Голы: Стуани, 83, 88 – Дуро, 57.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Роман Яремчук Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия Кристиан Стуани
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Bualur
У Мичела был план Б. Такую игру трудно было переломить.
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+4
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Віктор Коробка
Друзі, це якась містика! Дивився одночасно Жирона - Валенсія і Кривбас - Олександрія. Несподівані лідери грали проти кріпеньких середняків. Забиває Олександрія і в Іспанії забиває Валенсія. Дивимось далі. Жирона зрівнює рахунок - чекаю тогож від Кривбасу. Кілька хвилин - і забиває Кривбас! Далі - ще цікавіше. Жирона забиває другий - я знов чекаю на відповідь Кривбасу. І вона не забарилася! Підсумок - дві вольові перемоги хазяїв в двох дуже схожих матчах! До речі, і кефи були приблизно однакові.
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+3
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KirTheKing
стуани в отличной форме, несмотря на 37 лет..
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+2
Nordenus
Ох как же они мучались с этой Валенсией, этот вратарь грузин тащил все что мог, а потом еще и привезли тупейший гол... Но Жирона она такая, в итоге все таки дожали в концовке, красавцы...
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+2
Remark
В круту команду поради Довбик та Циганков!
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+2
Octopus
Суперсаб Стуани. Волевая победа Жироны, такие матчи должны закалять характер. Яремчук всадник апокалипсиса, вышел и Валенсия проиграла))
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+2
roman75zpr
Важнейшие три очка! Жирона начинает выигрывать на классе плюс характер
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+1
avk2307
Савіо рано записали Третій гол відмінили
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+1
Перець
Одним словом драма
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+1
Mac_Gyver
Добре що не став дивитися другий тайм. Зберіг купу нервів
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0
contr
Якщо б Жирона грала як останні 15 хвилин весь матч то Валенсія влетіла б 5:0 ! Яремчук таки дно ☝️
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-1
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