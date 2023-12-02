Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Героем матча стал Кристиан Стуани
2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на своем поле принимала «Валенсию».
В стартовом составе каталонцев с первых минут на поле появился Артем Довбик и Виктор Цыганков, но результативными действиями украинцы сегодня не отметились.
Пропустили первыми хозяева, на 57-й минуте вывел «летучих мышей» вперед Дуро. Отыгралась «Жирона» в конце матча, забил Кристиан Стуани на 83-й минуте, а уже через пять минут опытный нападающий оформил дубль.
Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и появился на поле лишь на 84-й минуте.
Благодаря этой победе «Жирона» вернула себе первое место в Ла Лиге. Конкурент каталонцев «Реал» сегодня сыграет с «Гранадой».
Ла Лига. 15-й тур, 2 декабря.
Жирона – Валенсия – 2:1
Голы: Стуани, 83, 88 – Дуро, 57.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) December 2, 2023
⚽️ @CristhianStuani
⚽️ @CristhianStuani
💪 QUINA VICTÒRIA!
🔴⚪️ #GironaValencia pic.twitter.com/SKgAtofsvE
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