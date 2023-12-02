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Чемпионат Испании
Жирона
02.12.2023 15:00 – перерыв 0 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2023, 15:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 15:01
3824
0

Жирона – Валенсия. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Ла Лиги

02 декабря 2023, 15:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 15:01
3824
0
Жирона – Валенсия. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Валенсия
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Трансляция матча В эфире

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Жирона Валенсия смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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