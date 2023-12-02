Испания02 декабря 2023, 15:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 15:01
3824
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Жирона – Валенсия. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Ла Лиги
02 декабря 2023, 15:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 15:01
3824
0
2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона - ВаленсияСмотреть трансляцию
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