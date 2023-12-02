2 декабря на «Монтиливи» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда проводит только четвертый сезон в Ла Лиге во всей своей истории. И только второй после паузы, причем из Сегунды поднимались в 2022-м только через стыковые поединки. С другой стороны, уже в прошлом сезоне подопечные Мичела не просто остались в вышке после повышения - они смогли оказаться среди потенциальных претендентов на еврокубки. В итоге весной Цыганков и компания финишировали в верхней половине таблицы. А сейчас, удачно усилившись еще и Довбиком, подошли к концу осени и вовсе лидером турнирной таблицы. И только тренер упорно твердил, что наконец-то получилось более-менее гарантировать себя от вылета в Сегунду. Но в целом давление только растет. И не удивительно, что с Атлетиком, несмотря на то, что счет открыл Цыганков, закончили только ничьей 1-1.

Валенсия

Клуб в последнее время редко радовал своих болельщиков. Исключением можно назвать выход в финал Кубка Испании в 2022-м году. Но, во-первых, его проиграли, Бетису по пенальти, во-вторых, вскоре после этого владелец, Питер Лим, уволил тренера, Бордаласа, сделав явно неудачную ставку на Гаттузо. За это расплатились провалом первой части прошлой темпорады, благо, что легенда летучих мышей, Бараха, успел набрать достаточно очков для выживания. А в нынешнем чемпионате лос чес идут среди середняков, проигрывая и выигрывая поровну. Правда, начинали они и вовсе с двух побед, но потом темп ожидаемо утратили. Вот и с кризисной Сельтой, что сейчас болтается в зоне вылета, на родной Месталье закончили только нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами с идентичным счетом 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Мичела Санчеса допустят вторую осечку кряду. Рекомендуем ставить на то, что в этом субботнем поединке получится выиграть у жирондинцев (коэффициент - 1,73).