2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

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Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В стартовом составе каталонцев с первых минут на поле появились Артем Довбик и Виктор Цыганков, но результативными действиями украинцы сегодня не отметились.

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и появился на поле лишь на 84-й минуте.

Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря

Жирона – Валенсия – 2:1

Голы: Стуани, 83, 88 – Дуро, 57

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Дуро, 57 мин.

ГОЛ! 1:1 Стуани, 83 мин.

ГОЛ! 2:1 Стуани, 88 мин.