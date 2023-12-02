Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Чемпионат Испании
Жирона
02.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2023, 17:16 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:18
6414
0

Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

02 декабря 2023, 17:16 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:18
6414
0
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В стартовом составе каталонцев с первых минут на поле появились Артем Довбик и Виктор Цыганков, но результативными действиями украинцы сегодня не отметились.

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и появился на поле лишь на 84-й минуте.

Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря

Жирона – Валенсия – 2:1

Голы: Стуани, 83, 88 – Дуро, 57

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Дуро, 57 мин.

ГОЛ! 1:1 Стуани, 83 мин.

ГОЛ! 2:1 Стуани, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
По теме:
Дженоа – Эмполи – 1:1. Мяч Малиновского, ассист Коваленко. Видео голов
Колос – Оболонь – 0:0. Сухая ничья на влажном газоне. Обзор матча
Как и обещал Анчелотти. Лунин – в старте Реала на матч против Гранады
Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Кристиан Стуани Уго Дуро Виктор Цыганков Артем Довбик Роман Яремчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Футбол | 01 декабря 2023, 22:23 4
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров

Счет открыл Сергей Милинкович-Савич, дубль оформил Александар Митрович

Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Футбол | 01 декабря 2023, 19:03 55
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса

Команде Юрия Калитвинцева этот результат может дорого обойтись в борьбе за первую строчку

Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02.12.2023, 09:00
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
Футбол | 02.12.2023, 12:54
ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон
Футбол | 02.12.2023, 17:39
Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон
Стала известна компенсация, за которую Де Дзерби может покинуть Брайтон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
30.11.2023, 20:17
Футбол
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 2
Бокс
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 28
Футбол
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
30.11.2023, 17:01 4
Футбол
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
01.12.2023, 17:07 24
Биатлон
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
01.12.2023, 17:13 5
Футбол
Кубок IBU. Лучшим украинцем в индивидуальной гонке стал Мандзын
Кубок IBU. Лучшим украинцем в индивидуальной гонке стал Мандзын
30.11.2023, 17:27 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем