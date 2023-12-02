Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
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2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».
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Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В стартовом составе каталонцев с первых минут на поле появились Артем Довбик и Виктор Цыганков, но результативными действиями украинцы сегодня не отметились.
Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук начал матч на скамье для запасных и появился на поле лишь на 84-й минуте.
Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря
Жирона – Валенсия – 2:1
Голы: Стуани, 83, 88 – Дуро, 57
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Дуро, 57 мин.
ГОЛ! 1:1 Стуани, 83 мин.
ГОЛ! 2:1 Стуани, 88 мин.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaValencia pic.twitter.com/mMpmRJd0Cv— Girona FC (@GironaFC) December 2, 2023
🦇📝 STARTING XI #GironaValencia pic.twitter.com/4pfJ6QGrnb— Valencia CF (@valenciacf_en) December 2, 2023
События матча
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