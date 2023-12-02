2 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Гранадой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Клуб набрал немало трофеев в прошлом сезоне. Вот только они были довольно скромны как для галактикос, и, главное, проиграны были основные турниры, Примеру (да и очное поражение в Суперкубке) на внутренней арене и Лигу чемпионов. В последней пока что все у сливочных удается здорово, уже после 4-х туров было досрочно гарантировано выход в плей-офф. А вот на внутренней арене все не так уверенно. Успели проиграть в дерби Атлетико, не выиграли у Севильи и Райо Вальекано. Впрочем, также была волевая победа в гостевом Эль Класико с Барселоной и разгром дерзкого лидера, Жироны. А в прошлом туре, несмотря на волну травм, получилось разгромить Кадис на выезде со счетом 3-0, с дублем Родриго и очередным голом Беллингхэма - хотя бы англичанин успел восстановиться.

Гранада

Команда не так давно, кстати, поднявшись из Сегунды в прошлый раз, выступала в Лиге Европы, и выходила там в плей-офф, уступив только Манчестер Юнайтед в четвертьфинале. Но автор того прорыва, Диего Мартинес Пенас, вскоре решил пойти на повышение - кстати, неудачно. Без него лягушки вылетели по итогам первого же розыгрыша. Но вернулись под руководством Пако Лопеса с ходу, еще и с 1-го места. Правда, уже там клуб выглядит неудачно. Выиграть получилось у Мальорки уже в конце августа, но тот успех так и остался единственным. Взяв еще несколько ничьих, к ноябрю новичок опустился в зону вылета. Не помогла и пауза на игры сборных: Алавес уверенно победил коллегу по повышению из Сегунды 3-1.

Статистика личных встреч

Гранада в последний раз выигрывала 10 лет назад, в начале 2013-го года. После этого вот уже 14 раз побеждал королевский клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют галактикос. Ставим на хозяев при форе -2,0 забитых мячей (коэффициент - 1,77).