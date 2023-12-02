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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.12.2023 19:30 – FT 2 : 0
Гранада
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Испания
02 декабря 2023, 22:29 |
570
0

Реал – Гранада – 2:0. Лунин отдыхал, Беллингем нарушал. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

02 декабря 2023, 22:29 |
570
0
Реал – Гранада – 2:0. Лунин отдыхал, Беллингем нарушал. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.

Звездный Джуд Беллингем не сумел отличиться голевыми действиями в этом поединке, но зато получил желтую карточку на 22-й минуте.

Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря

Реал Мадрид – Жирона – 2:0

Голы: Диас, 26, Родриго, 57

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Диас, 26 мин,

ГОЛ! 2:0 Родриго, 57 мин.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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