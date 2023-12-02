Реал – Гранада – 2:0. Лунин отдыхал, Беллингем нарушал. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды и отстоял весь поединок на ноль. Правда стоит отметить, что игроки «Гранады» нанесли только 1 удар по воротам.
Звездный Джуд Беллингем не сумел отличиться голевыми действиями в этом поединке, но зато получил желтую карточку на 22-й минуте.
Ла Лига. 15-й тур. 2 декабря
Реал Мадрид – Жирона – 2:0
Голы: Диас, 26, Родриго, 57
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Диас, 26 мин,
ГОЛ! 2:0 Родриго, 57 мин.
События матча
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