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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.12.2023 19:30 – перерыв 1 : 0
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 декабря 2023, 19:30 |
3152
1

Реал – Гранада. Лунин в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 19:30 поединок 15-го тура испанской Ла Лиги

02 декабря 2023, 19:30 |
3152
1
Реал – Гранада. Лунин в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Гранада». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 35 очков, а «Гранада» набрала всего 7 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал - Гранада
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Трансляция матча В эфире

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События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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