В субботу, 2 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Гранада». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 35 очков, а «Гранада» набрала всего 7 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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