ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
Серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, ждем извинений
УЕФА в Твиттере возле названия луганской «Зари» поставил логотип московского цска.
В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).
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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена». Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.
Сообщая результат матча в Твиттере, в УЕФА грубо ошиблись и возле названия «Zorya» расположили логотип 🖕 цска, коней из мордора.
Это серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, и футбольные болельщики Украины вправе ожидать извинений от УЕФА.
Обновление. В УЕФА через полчаса удалили ошибочный твит.
ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
⏰ EARLY RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 30, 2023
Which team performed the best? 🔥#UECL
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