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Лига конференций
30 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 22:48
1535
2

ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска

Серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, ждем извинений

30 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 22:48
1535
2
ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
УЕФА Twitter

УЕФА в Твиттере возле названия луганской «Зари» поставил логотип московского цска.

В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).

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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена». Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.

Сообщая результат матча в Твиттере, в УЕФА грубо ошиблись и возле названия «Zorya» расположили логотип 🖕 цска, коней из мордора.

Это серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, и футбольные болельщики Украины вправе ожидать извинений от УЕФА.

Обновление. В УЕФА через полчаса удалили ошибочный твит.

ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска

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Гент Заря Луганск Лига конференций Гент - Заря курьезы УЕФА ЦСКА Москва
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Дані Рохас
так смешно что не понятно кого они потролили больше: Зоря чи цска?
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-1
Дані Рохас
Блин та ну 4-1 та это фигня, это  залив, что с Зарёй происходит вообще не понятно, но я не сильно и интересовался. В УПЛ меня интересуют только команды с Полесья. И чу-чуть ШД, Черноморец и Олимпик. Как вы думаете в чём причина такого жесткого слива Зари в этом сезоне?
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-2
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