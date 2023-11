УЕФА в Твиттере возле названия луганской «Зари» поставил логотип московского цска.

В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена». Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.

Сообщая результат матча в Твиттере, в УЕФА грубо ошиблись и возле названия «Zorya» расположили логотип 🖕 цска, коней из мордора.

Это серьезный косяк со стороны европейского футбольного органа, и футбольные болельщики Украины вправе ожидать извинений от УЕФА.

Обновление. В УЕФА через полчаса удалили ошибочный твит.

ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска

⏰ EARLY RESULTS ⏰



Which team performed the best? 🔥#UECL