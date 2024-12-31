Роман ВАНТУХ: «Бартулович не загоняет нас в рамки»

Капитан «Зари» Роман Вантух в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о лучших матчах луганской команды минувшей осенью и поделился ожиданиями от второй части сезона:

– Мы были не безгрешны, более того, несколько матчей вообще оказались провальными. Однако перед зимним перерывом мы набрали важные очки и закрепились в середине турнирной таблицы, что не так уж плохо.

– Почему выступление «Зари» в первой части сезона напоминало качели?

– В межсезонье «Заря» потеряла нескольких ключевых игроков, и нам нужно было время, чтобы стабилизировать игру. Как мне кажется, важным для команды стало возвращение бомбардира Филиппа Будковского. Он не только стал лидером раздевалки, но и служил примером на поле. Естественно, наблюдая за тем, с каким настроем играет Будковский, молодежь старалась не отставать.

– С приходом на пост главного тренера Младена Бартуловича изменилась стилистика игры «Зари»?

– Нет, никаких кардинальных изменений в тактике не было. Мне понравилось, что тренер не ограничивал нас какими-то жесткими рамками, а, наоборот, приветствовал инициативу и нестандартные действия на поле.

– «Заре» комфортнее играть первым номером или от обороны?

– Все зависит от тренерской установки и того, как мы выполняем указания. Считаю, что с «Шахтером» мы качественно сыграли и в чемпионате, и в Кубке, действуя от обороны. Немного не повезло. А с «Ворсклой» и ЛНЗ мы усложнили соперникам жизнь благодаря высокому прессингу и комбинационной игре.

– Как бы ты оценил свои действия в первой части сезона?

– Наверное, как и всей команде, мне не хватало стабильности. Жаль, что не смог помочь «Заре» в трех последних турах. В матче с «Полесьем» был удален, хотя считаю, что на вторую желтую карточку не наиграл. Одна из моих сильных сторон — игра на опережение, и в том игровом эпизоде на 71-й минуте Назаренко из «Полесья» банально подставился. Я сфолил, но грубости с моей стороны не было. Судья Деревинский придерживался другого мнения, хотя в похожих ситуациях ограничивался назначением штрафных. Оставшись в меньшинстве, «Заря» мужественно оборонялась, но в концовке матча пропустила, и игра завершилась вничью — 1:1.

Обидно было и то, что из-за дисквалификации я не смог сыграть в следующем матче с «Карпатами», которого ждал с нетерпением, ведь я воспитанник львовского футбола. А затем простудился и пропустил заключительные матчи — с «Ингульцом» и «Черноморцем».

К счастью, сейчас со здоровьем всё в порядке, и я с нетерпением жду начала подготовки к весенней части сезона.

– Тогда чего ты ожидаешь от второй части сезона?

– Считаю, у «Зари» есть все шансы побороться за место в первой шестерке. Думаю, у тренера Бартуловича впервые будет достаточно времени, чтобы не только заложить фундамент физической подготовки, но и донести до нас свои тренерские идеи.

– Напоследок, кому отдаешь предпочтение в борьбе за чемпионский титул?

– Мой фаворит — «Динамо». «Шахтер» слишком далеко отпустил своего главного конкурента. Хотя многое будет зависеть от самих киевлян. Они должны прекрасно понимать, что в каждом матче нужно будет выкладываться на максимум, ведь в следующем сезоне только одна команда представит Украину в Лиге чемпионов.