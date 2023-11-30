Нокаут от буйволов. Заря потерпела разгромное поражение в Генте

Перед матчем «Заря» узнала неприятную для себя новость. «Маккаби» переиграл «Брейдаблик» и гарантировал себе выход из группы. Теперь для того, чтобы луганская команда вышла из группы, ей надо бы побеждать «Гент», побеждать в последнем туре «Брейдаблик» и в то же время надеяться, что израильтяне тоже победят бельгийцев. При таких раскладах у «Зари» и «Гента» было бы по 10 очков и преимущество подопечных Коваля в личных матчах. Расписание, конечно, достаточно фантастическое.

Коуч «черно-бело-красных» решил играть в три защитника. Их составили Джордан, Боль и Батагов, по флангам действовали Данченко и Снурницын. В опорной зоне вышел Азиангбе (он же Жан Клод) и Чурко, на флангах атаки расположились Кирюханцев с Антюхом, которые должны были поддерживать одинокого Герреро впереди. Место в рамке ворот занял Турбаевский.

Getty Images/Global Images Ukraine

Начало игры получилось достаточно ровным. Единственный голевой момент создали в первой половине тайма хозяева, когда Кейперс пробил рядом со штангой после лоангового протрила Фофаны, но в зашальном футболисте «Зари» применяли высокий прессинг и не давали сопернику организовать что-либо серьезное.

Но так продолжалось только до двадцатой минуты. На ней произошло что-то странное. Фофана получил мяч буквально в центральном круге, просто побежал вперед, опорники «Зари», мягко говоря, выражали обеспокоенность, то есть ничего не делали и позволили подбежать к штрафной и пробить низом в правый угол. Турбаевский выбрал неправильную позицию, пропускать после удара метров с 20 низом стыдно, но он это сделал, пусть мяч и катился прямо под штангу. 1:0.

И футболисты, и тренеры Зари понимали, что терять нечего, поэтому решили что-то менять. В частности, удалось несколько контратак, самая опасная из которых закончилась прострелом справа – Герреро в подкате не успел совсем чуть-чуть. Но хозяева показали, что тоже не собираются удерживать счет. Турбаевский поймал несколько дальних ударов, а затем чуть не привез команде проблем, выйдя слишком далеко. Повезло, что с позиции от боковой линии было бить по пустым воротам максимально неудобно.

Getty Images/Global Images Ukraine

А тренерской попыткой что-то изменить стала замена Данченко, с фланга которого шли угрозы, на Горбача. Однако счет до перерыва не изменился. А сразу после перерыва он удвоился. Батагов так неудачно оказался на пути мяча после прострела Фадигы, что тот (мяч) сменил направление и влетел между ног Турбаевского.

И скоро пропустили и третий. Орбан технически принял навес Фадигы справа и в центре штрафной без сопротивления расстрелял угол ворот Турбаевского. За третьим последовал и четвертый. Гандельман бил из центра штрафной.

И могли бы пропускать еще, но то хозяева были нефартовые, то Турбаевский немного реабилитировался. У бельгийцев же травму получил их основной вратарь, потребовалась замена.

Гол престижа все же забить удалось, дальний удар Нагнойного кипер перевел в штангу, от которой мяч влетел в ворота. Могли бы, как и в предыдущем матче, забить и второй (хозяева разрешали, расслабившись), но замкнуть прострел слева не удалось. Могли бы и пропустить пятый, но назначенный пенальти в ворота «Зари» был отменен и заменен штрафной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Теперь, как часто говорят после вылета из еврокубков, осталось сфокусироваться по внутренним делам. А там работы непочатый край, может «Заря» и из УПЛ вылететь, если что-то (что?) кардинально не изменит в сезоне...

Лига конференций. Группа В.

«Гент» – «Заря» – 4:1

Фофана (20), Батагов (49, автогол), Орбан (55), Гандельман (75) – Нагнойный (82)

Фадига (28), Юльсагер (92) – Антюх (39), Азиангбэ (42)

«Гент»: Нарди (Руф, 70), Фортуна (Тиссудали, 70), Ватанабэ, Кандусс (Турунарига, 46), Фадига, Гандельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азиангбэ (Нагнойный, 63), Чурко (Мишнев, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро

Арбитр: Эвангулос Манухос (Греция)

«Гент Стэдиум» (Гент, Бельгия)

ГЕНТ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА