Гент – Заря – 4:1. Фиаско в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций
В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена».
Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.
Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября
Гент (Бельгия) – Заря Луганск (Украина) – 4:1
Голы: Нагнойный, 82 – Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гандельман, 75.
Положение в группе B:
1. Гент (13 очков), 2. Маккаби Т-А (12), 3. Заря (4), 4. Брейдаблик (0).
Гент – Заря – 4:1. Фиаско в Бельгии. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.
ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 49 мин (автогол)
ГОЛ! 3:0. Гифт Орбан, 55 мин
ГОЛ! 4:0. Омри Гандельман, 75 мин
ГОЛ! 4:1. Денис Нагнойный, 82 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий будет драться за титул IBF, Денис – за WBO
Андрей был близок к шедевральному сейву