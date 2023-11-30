В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).

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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.

Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября

Гент (Бельгия) – Заря Луганск (Украина) – 4:1

Голы: Нагнойный, 82 – Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гандельман, 75.

Положение в группе B:

1. Гент (13 очков), 2. Маккаби Т-А (12), 3. Заря (4), 4. Брейдаблик (0).

Гент – Заря – 4:1. Фиаско в Бельгии. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 49 мин (автогол)

ГОЛ! 3:0. Гифт Орбан, 55 мин

ГОЛ! 4:0. Омри Гандельман, 75 мин

ГОЛ! 4:1. Денис Нагнойный, 82 мин.