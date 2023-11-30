Юрий КОВАЛЬ: «Счет по игре. Игроки Зари не услышали меня. Инфарктный матч»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал матч 5-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента» (1:4):

– Счет по игре. Команда соперника очень хорошая. Класс игроков на сегодняшний день выше, чем футболистов «Зари».

– Я много лет, еще на «Авангарде» в Луганске болела и болею за «Зарю». Видела игру команды, когда вы выводили ее в высшую лигу. К сожалению, уже 10 лет мы не играем в Луганске. Так получилось, что свои лучшие годы «Заря» проводит вне дома. Какой из еврокубковых поединков за эти годы вам запомнился больше всего?

– У нас, к сожалению, уже давно нет домашнего стадиона. В Луганске даже на игры первой лиги собиралось по 20 тысяч болельщиков. Когда мы приехали в Гент, взглянули на стадион. У меня была ностальгия по Луганску, болельщикам, стадиону. Играть с болельщиками – это совсем другое.

Были хорошие матчи: с «Брагой», с «Фейенордом», с «Манчестер Юнайтед», с «Лейпцигом», «Лестером», «Гертой». Все сразу не припомнишь. Всегда нас называли «мужиками», потому что независимо от ситуации мы боролись до последнего.

К сожалению, сейчас практически все ребята в команде не были в Луганске. Война заставила нас покинуть дом. Были в Запорожье. Тоже пришлось уехать. Сейчас мы в Киеве. Есть сложности. Но команда живет благодаря президенту, благодаря поддержке болельщиков.

В этом году мы неудачно начали, но уверен, что «Заря» займет свое достойное место.

– Что скажете по поводу такого начала второго тайма?

– Игроки не услышали меня. Надо было сыграть надежно, особенно в первые минуты. Знали, что после перерыва соперник усиливает давление. Игроки хотели сыграть за счет короткого паса, что привело к потере мяча и голу. Это ключевой момент в игре. При счете 0:2 сложно уже было держать оборону.

Для зрителей игра интересная, много моментов. Для тренера она инфарктная.

Гент – Заря – 4:1. Фиаско в Бельгии. Видео голов и обзор матча