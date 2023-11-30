Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КОВАЛЬ: «Счет по игре. Игроки Зари не услышали меня. Инфарктный матч»
Лига конференций
Гент
30.11.2023 19:45 – FT 4 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 23:32
243
0

Юрий КОВАЛЬ: «Счет по игре. Игроки Зари не услышали меня. Инфарктный матч»

Главный тренер «Зари» прокомментировал игру Лиги конференций с «Гентом»

30 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 23:32
243
0
Юрий КОВАЛЬ: «Счет по игре. Игроки Зари не услышали меня. Инфарктный матч»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал матч 5-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента» (1:4):

– Счет по игре. Команда соперника очень хорошая. Класс игроков на сегодняшний день выше, чем футболистов «Зари».

– Я много лет, еще на «Авангарде» в Луганске болела и болею за «Зарю». Видела игру команды, когда вы выводили ее в высшую лигу. К сожалению, уже 10 лет мы не играем в Луганске. Так получилось, что свои лучшие годы «Заря» проводит вне дома. Какой из еврокубковых поединков за эти годы вам запомнился больше всего?

– У нас, к сожалению, уже давно нет домашнего стадиона. В Луганске даже на игры первой лиги собиралось по 20 тысяч болельщиков. Когда мы приехали в Гент, взглянули на стадион. У меня была ностальгия по Луганску, болельщикам, стадиону. Играть с болельщиками – это совсем другое.

Были хорошие матчи: с «Брагой», с «Фейенордом», с «Манчестер Юнайтед», с «Лейпцигом», «Лестером», «Гертой». Все сразу не припомнишь. Всегда нас называли «мужиками», потому что независимо от ситуации мы боролись до последнего.

К сожалению, сейчас практически все ребята в команде не были в Луганске. Война заставила нас покинуть дом. Были в Запорожье. Тоже пришлось уехать. Сейчас мы в Киеве. Есть сложности. Но команда живет благодаря президенту, благодаря поддержке болельщиков.

В этом году мы неудачно начали, но уверен, что «Заря» займет свое достойное место.

– Что скажете по поводу такого начала второго тайма?

– Игроки не услышали меня. Надо было сыграть надежно, особенно в первые минуты. Знали, что после перерыва соперник усиливает давление. Игроки хотели сыграть за счет короткого паса, что привело к потере мяча и голу. Это ключевой момент в игре. При счете 0:2 сложно уже было держать оборону.

Для зрителей игра интересная, много моментов. Для тренера она инфарктная.

Гент – Заря – 4:1. Фиаско в Бельгии. Видео голов и обзор матча

По теме:
Астон Вилла победила Легию, Нордшелланд разгромил Фенербахче
ФОТО. Провальная евроосень. Как Заря сражалась в Генте, но проиграла
ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
Гент Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Гент - Заря пресс-конференция Юрий Коваль
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
Футбол | 30 ноября 2023, 13:19 10
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?

Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке

Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ
Футбол | 30 ноября 2023, 10:28 10
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом из СМИ

В мадридском «Реале» непростая ситуация с вратарями

К несчастью Зари. Маккаби Т-А обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
Футбол | 30.11.2023, 16:58
К несчастью Зари. Маккаби Т-А обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
К несчастью Зари. Маккаби Т-А обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
Футбол | 30.11.2023, 22:59
ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Футбол | 30.11.2023, 00:15
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
29.11.2023, 20:29 14
Другие виды
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
30.11.2023, 00:30 5
Футбол
Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падель-теннисистом
Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падель-теннисистом
29.11.2023, 17:11
Футбол
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 2
Футбол
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
30.11.2023, 07:40 4
Бокс
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
30.11.2023, 03:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем