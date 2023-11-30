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Лига конференций
Гент
30.11.2023 19:45 - : -
Заря
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Лига конференций
30 ноября 2023, 02:01 |
16
0

Гент – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги конференций

30 ноября 2023, 02:01 |
16
0
Гент – Заря. Текстовая трансляция матча

В четверг, 30 ноября, состоится поединок группового раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Гент» и «Заря». Матч пройдет в Генте на «Гент Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом туре турнира луганчане проиграли «Маккаби» со счетом 2:3, после чего у них остались лишь теоретические шансы на продолжение еврокубкового пути в текущем сезоне. Для выхода в евровесну «Заре» необходимо одержать две победы и рассчитывать, что «Маккаби» проиграет оба оставшиеся матча. В первом противостоянии с «Гентом» «черно-белые» сыграли вничью со счетом 1:1. В своем национальном чемпионате «буйволы» занимают третье место (сыграно 15 туров).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Гент Заря Луганск Лига конференций Гент - Заря текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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