В четверг, 30 ноября, состоится поединок группового раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Гент» и «Заря». Матч пройдет в Генте на «Гент Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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В прошлом туре турнира луганчане проиграли «Маккаби» со счетом 2:3, после чего у них остались лишь теоретические шансы на продолжение еврокубкового пути в текущем сезоне. Для выхода в евровесну «Заре» необходимо одержать две победы и рассчитывать, что «Маккаби» проиграет оба оставшиеся матча. В первом противостоянии с «Гентом» «черно-белые» сыграли вничью со счетом 1:1. В своем национальном чемпионате «буйволы» занимают третье место (сыграно 15 туров).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.