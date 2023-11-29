В четверг, 30 ноября, в Генте на стадионе «Геламко Арена» состоится матч пятого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют бельгийский «Гент» и луганская «Заря». Стартовый свисток греческого рефери Эвангелоса Манухоса прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Гент



Бельгийский футбол в современном украинском информационном поле оказался тогда, когда нашим футболистам необходимо было массово осваивать начальные европейские рубежи для дальнейшего развития карьеры. В частности, о «Генте» широкая общественность в нашей стране узнала, в том числе, благодаря выступлениям за клуб двух Романов, Яремчука и Безуса, которые уже не первый год пытаются построить будущее в других клубах.

Инвестиции тогда в местные коллективы уже были на спаде, так как в тренде оказались совсем другие рынки, но качество бельгийского футбола от этого сильно не пострадало. Достаточно интересная и запутанная схема розыгрыша местной лиги позволяет отсеять «случайные» команды, поэтому на международную арену попадают реальные гранды страны. Другое дело, что им не всегда удается выдержать конкуренцию даже на этапе квалификации, но это уже скорее беда замедления развития всего бельгийского футбола последних лет.

«Генту», пока что, удается держать марку. В этом сезоне команда Ханса ван Хазенбрука стартовала в квалификации Лиги конференций УЕФА из-за итогового пятого места в прошлогодней кампании чемпионата, легко преодолела этот этап, а в группе просто не оставила шансов двум коллективом, за вычетом луганской «Зари». Против команды тогда еще Валерия Кривенцова «буйволы» в чем-то неожиданно сыграли вничью в первом туре (1:1).

Как итог, даже один набранный балл гарантирует нашим соперникам участие в плей-офф, но им этого мало – команда ван Хазенбрука хочет выйти туда с первого места, а заодно и завершить ничейную серию из двух матчей против «Андерлехта» и «Юниона Сен-Жилуа» (дважды по 1:1), которая образовалась на фоне пяти подряд побед на внутренней арене.

Заря



Что же касается выступлений луганской «Зари» в текущем розыгрыше еврокубков, то все мы понимали, чем закончатся квалификационные матчи Лиги Европы УЕФА против пражской «Славии», поэтому вылету напрямую в группу Лиги конференций никто не был удивлен или от этого разочарован. Более того, на фоне всех проблем украинского коллектива на старте сезона, ничья против «Гента» в первом туре выглядела настоящим праздником, а дальнейшая победа над исландским «Брейдабликом» (1:0) – и вовсе футбольным чудом.

Однако время шло своим чередом, у Валерия Кривенцова дела пошли не настолько хорошо, как этого можно было ожидать, поэтому после позора, а иначе это и не назовешь, в первой (а формально второй) игре против израильского «Маккаби» Тель-Авив (1:3), наставник ушел в отставку. Не выдержал серии из четырех матчей кряду без побед.

Сейчас «Зарей» руководит Юрий Коваль в роли временного главного тренера, поэтому спрашивать с него нам банально нечего. У команды одна задача – как-то дотянуть до зимней паузы, а там уже будет видно. С такой формулировкой результаты можно ожидать соответствующие. А раз уж даже желания сохранить лицо во второй встрече против «Маккаби» на прошлых выходных не возникло (2:3), то и говорить не о чем. На итоговый счет той встречи нет смысла смотреть, все было сказано на поле.

Расклад для «Зари» перед предпоследним туром крайне неутешительный – непосредственно от «мужиков» больше ничего не зависит. Израильтянам достаточно набрать хотя бы один балл в игре против исландского «Брейдаблика» в гостях, и их уже никто обогнать не сможет. А ведь есть еще последний тур!

Поэтому луганчанам остается только играть за свой престиж – если выиграют, то, возможно, поднимут себе боевой дух и последние матчи в уходящем году против «Руха», «Кривбасса» и «Брейдаблика» не будут таким уж грустными, как обещают. Проиграют – и ладно, жалко только очки в рейтинге УЕФА.

История встреч



Футбольные пути «Гента» и «Зари» ранее пересекались всего один раз – в рамках первого круга текущего розыгрыша Лиги конференций.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Эвангелос Манухос из Греции, который на своем счету имеет всего один матч в рамках основного раунда еврокубковов. Боковыми рефери станут Костас Псаррис и Костас Николаидис, а резервным арбитром отработает Анастасиос Папапетру. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Аристотелем Диамантопулосом и Стефаносом Койбаракисом. У Манухоса нет опыта проведения матчей с участием бельгийских и украинских команд.

Ориентировочные составы



«Гент»: Руф – Ватанабе, Торунарига, Кандусс – Фофана, де Сарт, Кумс, Самуаз – Хандельман – Тиссудали, Кейперс.

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мичин – Горбач, Нагнойный, Мишнев, Антюх – Герреро.

Серии команд



«Заря» проиграла три последних матча, тогда как «Гент» не проиграл в семи последних.

«Заря» не может победить шесть игр подряд, тогда как «Гент» пропускает столько же игр кряду, а луганчане – и вовсе на одну больше соперников.

Больше 2.5 голов забивалось в пяти из семи последних матчах с участием «Гента» и в пяти из пяти – с участием «Зари».

Обе команды забивали в шести из шести последних матчах «Гента» и пяти из пяти – с участием «Зари».

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что бельгийцы будут значительно сильнее нашего коллектива. Нашей ставкой будет позиция - Фора. «Гент» (-1.5).

30 ноября, четверг