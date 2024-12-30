Воспитанник победителя ЛЧ. Заря серьезно интересуется опорником из Европы

Румынский полузащитник «Униря Слобозея» Штефан Пачионель серьезно привлекает внимание луганской «Зари», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний футболист, который оценивается в 200 тысяч евро, по мнению руководства и тренерского штаба клуба, должен усилить центр поля команды, Контракт Штефана с «Унирей» заканчивается через полгода, то есть с 1 января луганский клуб сможет вести переговоры с игроком касательно перехода в качестве свободного агента.

Штефан Пачионель является воспитанником ФКСБ (Стяуа) Бухарест.

Ранее сообщалось о том, что один из лидеров «Зари» присоединится к «Металлисту 1925».