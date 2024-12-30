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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 13:44 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:11
475
0

Воспитанник победителя ЛЧ. Заря серьезно интересуется опорником из Европы

Штефан Пачионель может присоединиться к луганскому клубу

30 декабря 2024, 13:44 | Обновлено 30 декабря 2024, 14:11
475
0
Воспитанник победителя ЛЧ. Заря серьезно интересуется опорником из Европы
Digi Sport. Штефан Пачионель

Румынский полузащитник «Униря Слобозея» Штефан Пачионель серьезно привлекает внимание луганской «Зари», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний футболист, который оценивается в 200 тысяч евро, по мнению руководства и тренерского штаба клуба, должен усилить центр поля команды, Контракт Штефана с «Унирей» заканчивается через полгода, то есть с 1 января луганский клуб сможет вести переговоры с игроком касательно перехода в качестве свободного агента.

Штефан Пачионель является воспитанником ФКСБ (Стяуа) Бухарест.

Ранее сообщалось о том, что один из лидеров «Зари» присоединится к «Металлисту 1925».

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ФКСБ (Стяуа) Бухарест Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ чемпионат Румынии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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