Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ

Отвратительная игра Андре Онана привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Галатасараем» (3:3). После этой встречи у «красных дьяволов» стало 14 пропущенных голов за пять туров.

Этот показатель – худший для английских команд после пяти туров за всю историю Лиги чемпионов, сообщает Opta. Причем «Манчестер Юнайтед» матч с «Галатасараем» начинал в качестве «совладельца» антирекорда. Ранее худшими были показатели самих «красных дьяволов» в сезоне-1994/1995 и «Тоттенхэма» в сезоне-2019/2020, которые пропускали по 11 голов за пять туров.

14 - Most goals conceded by an English team five games into a Champions League campaign:



14 - Manchester United (2023-24)

11 - Manchester United (1994-95)

11 - Tottenham (2019-20)

10 - Manchester United (1998-99)

10 - Manchester City (2012-13)

10 - Arsenal (2015-16)



Circus.