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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 01:00 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:05
454
0

Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ

Камерунец продолжает много ошибаться

30 ноября 2023, 01:00 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:05
454
0
Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отвратительная игра Андре Онана привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Галатасараем» (3:3). После этой встречи у «красных дьяволов» стало 14 пропущенных голов за пять туров.

Этот показатель – худший для английских команд после пяти туров за всю историю Лиги чемпионов, сообщает Opta. Причем «Манчестер Юнайтед» матч с «Галатасараем» начинал в качестве «совладельца» антирекорда. Ранее худшими были показатели самих «красных дьяволов» в сезоне-1994/1995 и «Тоттенхэма» в сезоне-2019/2020, которые пропускали по 11 голов за пять туров.

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Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов Английская Премьер-лига Андре Онана
Источник Opta
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