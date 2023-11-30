Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Камерунец продолжает много ошибаться
Отвратительная игра Андре Онана привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Галатасараем» (3:3). После этой встречи у «красных дьяволов» стало 14 пропущенных голов за пять туров.
Этот показатель – худший для английских команд после пяти туров за всю историю Лиги чемпионов, сообщает Opta. Причем «Манчестер Юнайтед» матч с «Галатасараем» начинал в качестве «совладельца» антирекорда. Ранее худшими были показатели самих «красных дьяволов» в сезоне-1994/1995 и «Тоттенхэма» в сезоне-2019/2020, которые пропускали по 11 голов за пять туров.
14 - Most goals conceded by an English team five games into a Champions League campaign:— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2023
14 - Manchester United (2023-24)
11 - Manchester United (1994-95)
11 - Tottenham (2019-20)
10 - Manchester United (1998-99)
10 - Manchester City (2012-13)
10 - Arsenal (2015-16)
Circus.
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