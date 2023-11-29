29.11.2023 19:45 – FT 3 : 3
Лига чемпионов29 ноября 2023, 22:40 |
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Галатасарай – МЮ – 3:3. Как Онана пропускал со штрафных. Обзор матча ЛЧ
Очередной не лучший матч вратаря
29 ноября 2023, 22:40 |
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«Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью 3:3 с «Галатасараем», хотя выигрывал со счетом 2:0.
Очередной не лучший матч провел вратарь Андре Онана, пропустивший со штрафных. Манчестерская команда в нынешней ЛЧ пропустила уже 14 голов и находится на последней позиции в группе.
В последнем туре МЮ нужно обыгрывать «Баварию».
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Галатасарай).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Галатасарай).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Галатасарай).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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