Галатасарай – МЮ – 3:3. Как Онана пропускал со штрафных. Обзор матча ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью 3:3 с «Галатасараем», хотя выигрывал со счетом 2:0.

Очередной не лучший матч провел вратарь Андре Онана, пропустивший со штрафных. Манчестерская команда в нынешней ЛЧ пропустила уже 14 голов и находится на последней позиции в группе.

В последнем туре МЮ нужно обыгрывать «Баварию».