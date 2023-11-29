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Лига Чемпионов
Галатасарай
29.11.2023 19:45 – FT 3 : 3
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 22:40 |
724
0

Галатасарай – МЮ – 3:3. Как Онана пропускал со штрафных. Обзор матча ЛЧ

Очередной не лучший матч вратаря

29 ноября 2023, 22:40 |
724
0
Галатасарай – МЮ – 3:3. Как Онана пропускал со штрафных. Обзор матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью 3:3 с «Галатасараем», хотя выигрывал со счетом 2:0.

Очередной не лучший матч провел вратарь Андре Онана, пропустивший со штрафных. Манчестерская команда в нынешней ЛЧ пропустила уже 14 голов и находится на последней позиции в группе.

В последнем туре МЮ нужно обыгрывать «Баварию».

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Галатасарай).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Галатасарай).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Галатасарай).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Галатасарай видео голов и обзор Лига чемпионов Андре Онана
Источник Sport.ua
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