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Лига Чемпионов
Галатасарай
29.11.2023 19:45 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:24
114
0

Галатасарай – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 ноября в 19:45 по Киеву

28 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:24
114
0
Галатасарай – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на «Тюрк Телеком Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Галатасарай» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда в прошлом сезоне сделала прекрасный рывок: приняв гранда после антирекордного 14-го места, Окан Бурук (в прошлом немало отыгравший тут как футболист) оформил весной досрочное чемпионство. За время летнего окна состав получилось мощно усилить, заманив в Стамбул немало звезд, причем далеко не престарелых ветеранов. Впрочем, на внутренней арене пока что Фенербахче идет плечом к плечу с соседом и вечным соперником. Зато турки смогли по-настоящему выстрелить в Лиге чемпионов. Они начинали еще с квалификации, где без проблем выставили последовательно Жальгирис, Олимпию и Мольде. Неплохо начинали и групповой этап: вырвали ничью дома с Копенгагеном, забив дважды в концовке, а потом победили на Олд Траффорд МЮ. Вот только дальше была спарка с Баварией, и немцам, пусть и в борьбе, проиграли оба поединка.

Манчестер Юнайтед

Клуб проваливает нынешний сезон, причем на всех фронтах. В Кубке Лиги обладатель титула сложил полномочия уже осенью, уступив Ньюкаслу. В АПЛ никак не получается набрать обороты, и уже было поражений больше, чем в некоторые полные розыгрыши. Ну и в Лиге чемпионов подопечные тен Хага уже сейчас остались без шансов выйти в плей-офф. Они выиграли только 1 поединок из 4-х, с Копенгагеном, и то благодаря критикуемому в целом Онана - тот потянул пенальти в добавленное время. Но даже датчане смогли взять реванш дома. А до этой спарки англичане не только проиграли ожидаемо в Мюнхене Баварии, но и получили 2:3 дома с турецким грандом.

Статистика личных встреч

До этой осени стороны не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество туркам. Но в любом случае МЮ хотя бы попытается что-то показать, так что разумно использовать ставку на матч в виде тотал больше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,64).

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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