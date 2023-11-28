29 ноября на «Тюрк Телеком Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Галатасарай» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда в прошлом сезоне сделала прекрасный рывок: приняв гранда после антирекордного 14-го места, Окан Бурук (в прошлом немало отыгравший тут как футболист) оформил весной досрочное чемпионство. За время летнего окна состав получилось мощно усилить, заманив в Стамбул немало звезд, причем далеко не престарелых ветеранов. Впрочем, на внутренней арене пока что Фенербахче идет плечом к плечу с соседом и вечным соперником. Зато турки смогли по-настоящему выстрелить в Лиге чемпионов. Они начинали еще с квалификации, где без проблем выставили последовательно Жальгирис, Олимпию и Мольде. Неплохо начинали и групповой этап: вырвали ничью дома с Копенгагеном, забив дважды в концовке, а потом победили на Олд Траффорд МЮ. Вот только дальше была спарка с Баварией, и немцам, пусть и в борьбе, проиграли оба поединка.

Манчестер Юнайтед

Клуб проваливает нынешний сезон, причем на всех фронтах. В Кубке Лиги обладатель титула сложил полномочия уже осенью, уступив Ньюкаслу. В АПЛ никак не получается набрать обороты, и уже было поражений больше, чем в некоторые полные розыгрыши. Ну и в Лиге чемпионов подопечные тен Хага уже сейчас остались без шансов выйти в плей-офф. Они выиграли только 1 поединок из 4-х, с Копенгагеном, и то благодаря критикуемому в целом Онана - тот потянул пенальти в добавленное время. Но даже датчане смогли взять реванш дома. А до этой спарки англичане не только проиграли ожидаемо в Мюнхене Баварии, но и получили 2:3 дома с турецким грандом.

Статистика личных встреч

До этой осени стороны не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество туркам. Но в любом случае МЮ хотя бы попытается что-то показать, так что разумно использовать ставку на матч в виде тотал больше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,64).