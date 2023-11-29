Где оборона? МЮ пропустил три гола, команда последняя в группе ЛЧ
Но есть хорошие шансы пройти дальше
«Манчестер Юнайтед» снова неудачно провел матч Лиги чемпионов. В 5-м туре группового этапа команда на выезде сыграла вничью с «Галатасараем» 3:3, хотя гости выигрывали 2:0. В нынешней ЛЧ команда пропустила уже 14 голов.
МЮ с 4 набранными пунктами остается последним, хотя борьба продолжается.
«Галатасарай» второй с 5 очками. В последнем туре англичанам нужно побеждать «Баварию».
Лига чемпионов, группа A
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Зиеш, 29, 62, Актуркюглу, 71 - Гарначо, 11, Фернандеш, 19, Мактоминей, 55
Галатасарай: Муслера, Бои, Айхан, Бардакчи, Анхелиньо (Нельсон, 82), Торрейра, Ндомбеле (Оливейра, 60), Зиеш (Йилмаз, 82), Мертенс (Актуркюглу, 60), Заха, Икарди
МЮ: Онана, Ван-Биссака (Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Амрабат, Мактоминей, Антони, Фернандеш (Майноо, 58), Гарначо (Пеллистри, 78), Хойлунд (Марсьяль, 58)
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