Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где оборона? МЮ пропустил три гола, команда последняя в группе ЛЧ
Лига Чемпионов
Галатасарай
29.11.2023 19:45 – FT 3 : 3
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 21:39 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:40
826
4

Где оборона? МЮ пропустил три гола, команда последняя в группе ЛЧ

Но есть хорошие шансы пройти дальше

29 ноября 2023, 21:39 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:40
826
4
Где оборона? МЮ пропустил три гола, команда последняя в группе ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» снова неудачно провел матч Лиги чемпионов. В 5-м туре группового этапа команда на выезде сыграла вничью с «Галатасараем» 3:3, хотя гости выигрывали 2:0. В нынешней ЛЧ команда пропустила уже 14 голов.

МЮ с 4 набранными пунктами остается последним, хотя борьба продолжается.

«Галатасарай» второй с 5 очками. В последнем туре англичанам нужно побеждать «Баварию».

Лига чемпионов, группа A

Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Голы: Зиеш, 29, 62, Актуркюглу, 71 - Гарначо, 11, Фернандеш, 19, Мактоминей, 55

Галатасарай: Муслера, Бои, Айхан, Бардакчи, Анхелиньо (Нельсон, 82), Торрейра, Ндомбеле (Оливейра, 60), Зиеш (Йилмаз, 82), Мертенс (Актуркюглу, 60), Заха, Икарди

МЮ: Онана, Ван-Биссака (Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Амрабат, Мактоминей, Антони, Фернандеш (Майноо, 58), Гарначо (Пеллистри, 78), Хойлунд (Марсьяль, 58)

По теме:
Реал – Наполи, Арсенал – Ланс, Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE
Суперкамбэк. ПСВ вырвал победу у Севильи, уступая 0:2 за 25 мин до конца
Вошли в историю. Севилья выставила самый возрастной состав в истории ЛЧ
Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Футбол | 29 ноября 2023, 16:06 16
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан

Услуги легендарного нападающего были предложены руководству клуба

Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Футбол | 28 ноября 2023, 22:10 12
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф

Горняки в турнирной таблице набрали 9 очков и догнали Барселону с Порту

Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Футбол | 28.11.2023, 21:43
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Другие виды | 29.11.2023, 20:29
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Неудачное возвращение. Сборная Украины крупно уступила Бразилии
Марино ПУШИЧ: «Первую задачу на сезон Шахтер выполнил»
Футбол | 29.11.2023, 19:12
Марино ПУШИЧ: «Первую задачу на сезон Шахтер выполнил»
Марино ПУШИЧ: «Первую задачу на сезон Шахтер выполнил»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
великий вратарь Онана привез два гола
Ответить
0
roman75zpr
Оборона там же, где и у турков, так что пусть радуются, что хоть по очку взяли
Ответить
0
Swed
Как будто товарищеский матч играли.    Без центра поля и с наплевательской защитой.   6:6 было бы в самый раз.
Ответить
0
Brian
Какой позор.....просто дно. Тренера выгнать ссаным веником.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 4
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
27.11.2023, 18:55 136
Футбол
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
28.11.2023, 21:59
Бокс
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
28.11.2023, 07:28 3
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем