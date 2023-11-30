ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от матча с «Галатасараем» (3:3).

«Мы выигрывали, а затем потеряли очки. Мы должны были набрать три очка, это ясно. То же самое было в других играх: дома против «Галатасарая», на выезде в Копенгагене, хотя мы играли очень хорошо. Я хочу сделать большой комплимент команде, но в то же время вынужден критиковать команду и нас: как тренерский штаб, так и себя как менеджера. Мы недостаточно хорошо защищаемся. Мы ведем 3:1 и не можем позволить себе ошибки, которые совершаем, потому что в этом вся разница. В Лиге чемпионов тебя за это наказывают, так что тебе придется извлечь из этого урок.

Мы это исправим, но я очень доволен, вы видите стиль команды. Активная, динамичная, смелая, вот что я уже сказал, я очень доволен игрой. Мы создали так много шансов. Кроме того, в конце концов, мы могли выиграть эту игру с моментами Мактоминея и Пельистри. Это были большие шансы, и дело было не в удаче, а в том, чтобы играть в хороший футбол.

Я несу ответственность за результат, это всегда. Но также я знаю, что мы участвуем в проекте. Мы движемся вперед, мы делаем улучшения, так что это очень обнадеживает. Есть правильное направление, поэтому я знаю, куда нам нужно идти и какие шаги нам нужно предпринять, и я уверен, что мы добьемся успеха в долгосрочной перспективе. Если мы хотим остаться в Лиге чемпионов, мы должны выиграть следующую игру», – цитирует Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».