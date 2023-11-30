Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов
30 ноября 2023, 05:22 | Обновлено 30 ноября 2023, 05:26
462
0

ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» близки к вылету из Лиги чемпионов

30 ноября 2023, 05:22 | Обновлено 30 ноября 2023, 05:26
462
0
ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от матча с «Галатасараем» (3:3).

«Мы выигрывали, а затем потеряли очки. Мы должны были набрать три очка, это ясно. То же самое было в других играх: дома против «Галатасарая», на выезде в Копенгагене, хотя мы играли очень хорошо. Я хочу сделать большой комплимент команде, но в то же время вынужден критиковать команду и нас: как тренерский штаб, так и себя как менеджера. Мы недостаточно хорошо защищаемся. Мы ведем 3:1 и не можем позволить себе ошибки, которые совершаем, потому что в этом вся разница. В Лиге чемпионов тебя за это наказывают, так что тебе придется извлечь из этого урок.

Мы это исправим, но я очень доволен, вы видите стиль команды. Активная, динамичная, смелая, вот что я уже сказал, я очень доволен игрой. Мы создали так много шансов. Кроме того, в конце концов, мы могли выиграть эту игру с моментами Мактоминея и Пельистри. Это были большие шансы, и дело было не в удаче, а в том, чтобы играть в хороший футбол.

Я несу ответственность за результат, это всегда. Но также я знаю, что мы участвуем в проекте. Мы движемся вперед, мы делаем улучшения, так что это очень обнадеживает. Есть правильное направление, поэтому я знаю, куда нам нужно идти и какие шаги нам нужно предпринять, и я уверен, что мы добьемся успеха в долгосрочной перспективе. Если мы хотим остаться в Лиге чемпионов, мы должны выиграть следующую игру», – цитирует Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Реалу не хватало агрессивности в защите»
АРТЕТА после разгрома Ланса: «Я даже не мечтал о таком»
Арсенал установил исторический рекорд Лиги чемпионов в матче с Лансом
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед пресс-конференция Лига чемпионов Галатасарай
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Футбол | 29 ноября 2023, 22:25 5
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи

Андрей был близок к шедевральному сейву

Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Футбол | 29 ноября 2023, 13:39 16
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе

«Бланкос» планируют делать ставку на кадровую политику по развитию юных талантов

Бенфика – Интер – 3:3. Трубин снова много пропустил. Видеообзор матча
Футбол | 30.11.2023, 01:38
Бенфика – Интер – 3:3. Трубин снова много пропустил. Видеообзор матча
Бенфика – Интер – 3:3. Трубин снова много пропустил. Видеообзор матча
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф
Футбол | 29.11.2023, 23:59
Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф
Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
28.11.2023, 12:33 43
Бокс
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 13
Футбол
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 19
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем