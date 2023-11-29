29.11.2023 19:45 – 42’ 1 : 2
Лига чемпионов29 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 29 ноября 2023, 20:11
442
4
Галатасарай – МЮ, Севилья – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 29 ноября 2023, 20:11
442
4
Вечером 29 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом блоке проходят два матча.
🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 29 ноября
- 19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед
- 19:45. Севилья – ПСВ
19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед
19:45. Севилья – ПСВ
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Галатасарай).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2023, 19:43 1
Дани Карвахаль – об украинском страже ворот
Футбол | 29 ноября 2023, 12:00 13
Валерий Василенко – о том, что запоминается не только последнее
Футбол | 28.11.2023, 21:39
Футбол | 29.11.2023, 17:45
Футбол | 28.11.2023, 22:25
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
О! Другий пішов.
Реваншисты приехали.) Раньше Гарначо закрывал игры, а теперь открывает. Сарай - МЮ уже 0:2.
Показать Скрыть 1 ответ
Турки виглядають безнадійними
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2023, 21:23 2
27.11.2023, 18:55 136
27.11.2023, 23:20 3
28.11.2023, 11:10 13
28.11.2023, 12:33 41
28.11.2023, 23:20 35
27.11.2023, 22:15 14
28.11.2023, 22:10 12