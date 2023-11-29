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Лига Чемпионов
Галатасарай
29.11.2023 19:45 – 42 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 29 ноября 2023, 20:11
442
4

Галатасарай – МЮ, Севилья – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 29 ноября 2023, 20:11
442
4
Галатасарай – МЮ, Севилья – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом блоке проходят два матча.

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 29 ноября

  • 19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед
  • 19:45. Севилья – ПСВ

19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед

19:45. Севилья – ПСВ

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Галатасарай).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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Лига чемпионов Галатасарай Манчестер Юнайтед Севилья ПСВ смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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ALF🎈
О! Другий пішов.
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+1
Swed
Реваншисты приехали.)  Раньше Гарначо закрывал игры, а теперь открывает.  Сарай - МЮ уже 0:2.
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0
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ALF🎈
Турки виглядають безнадійними
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0
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