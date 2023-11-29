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Лига Чемпионов
Севилья
29.11.2023 19:45 – FT 2 : 3
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 21:47 | Обновлено 29 ноября 2023, 22:49
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4

Суперкамбэк. ПСВ вырвал победу у Севильи, уступая 0:2 за 25 мин до конца

На 66-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, и гости забили трижды

29 ноября 2023, 21:47 | Обновлено 29 ноября 2023, 22:49
660
4
Суперкамбэк. ПСВ вырвал победу у Севильи, уступая 0:2 за 25 мин до конца
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Севилья» дома уступила ПСВ со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испанский клуб имел перевес в два мяча, когда забили Серхио Рамос (24 мин) и Юссеф Эн-Несири (47 мин).

На 66-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, когда вторую желтую карточку получил Лукас Окампос.

ПСВ совершил суперкамбэк, забив 3 гола за последние 25 минут.

Отличились Исмаэль Сайбари (68 мин), Неманья Гудель (автогол, 82 мин), Рикардо Пепи (90+2).

Турнирное положение: Арсенал (9), ПСВ (8), Ланс (5), Севилья (2)

Лига чемпионов 2023/24

Группа B. 5-й тур, 29 ноября

Севилья (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 2:3

Голы: Серхио Рамос, 24, Эн-Несири, 47 – Сайбари, 68, Гудель, 82 (автогол), Пепи, 90+2

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен).
82’
ГОЛ ! Автогол забил Неманья Гудель (Севилья).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
66’
Лукас Окампос (Севилья) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Севилья).
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Лига чемпионов ПСВ Севилья Серхио Рамос Юссеф Эн-Несири Лукас Окампос Неманья Гудель автогол удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Sheva19
По ходу чемпион Лиги Европы в этом году не попадет туда 
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