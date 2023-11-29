В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Севилья» дома уступила ПСВ со счетом 2:3.

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Испанский клуб имел перевес в два мяча, когда забили Серхио Рамос (24 мин) и Юссеф Эн-Несири (47 мин). На 66-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Лукас Окампос.

ПСВ совершил суперкамбэк, забив 3 гола за последние 25 минут. Отличились Исмаэль Сайбари (68 мин), Неманья Гудель (автогол, 82 мин), Рикардо Пепи (90+2).

Турнирное положение: Арсенал (9), ПСВ (8), Ланс (5), Севилья (2)

Лига чемпионов 2023/24

Группа B. 5-й тур, 29 ноября

Севилья (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 2:3

Голы: Серхио Рамос, 24, Эн-Несири, 47 – Сайбари, 68, Гудель, 82 (автогол), Пепи, 90+2

Видеообзор матча