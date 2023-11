Алехандро Гарначо побил рекорд Уэйна Руни

Алехандро Гарначо стал героем матча с «Эвертоном» (3:0). Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» забил победный гол, о котором будут говорить еще долго из-за его красоты.

Также Алехандро Гарначо в возрасте 19 лет 148 дней стал самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», который забивал «Эвертону» на стадионе «Гудисон Парк» в рамках АПЛ, сообщает Opta. Достижение может показаться не самым значимым. Однако автором предыдущего рекорда был лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Он забил родному «Эвертону» на родном стадионе в 19 лет 293 дня.

19 - Aged 19 years and 148 days, Alejandro Garnacho is the youngest @ManUtd player to score against Everton at Goodison Park in the Premier League, surpassing Wayne Rooney (19 years, 293 days in August 2005). Magnificent. pic.twitter.com/pgskxGR10I