Три подряд как закономерность. Как Тоттенхэм вошел в историю АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (1:2) и выпал из топ-4 АПЛ, хотя открыл счет в матче усилиями Ло Чельсо. Такая картина была и в играх против «Челси» и «Вулверхэмптона». «Шпоры» забивали первыми и оставались ни с чем в итоге.

«Тоттенхэм» стал пятой командой в истории АПЛ, которая в трех подряд турах терпела поражения, открывая счет в матче, сообщает Opta. Последней такой командой в декабре 2014 года был «Лестер». Кстати, спустя полтора года после того «достижения» «Лестер» выиграл АПЛ.

