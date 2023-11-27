26.11.2023 16:00 – FT 1 : 2
Англия27 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:51
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Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Шпоры покинули зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии
27 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:51
59
0
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2).
Лондонская команда вышла вперед на 22-й минуте благодаря голу Джовани Ло Чельсо, но соперник ответил двумя голами.
Победу «Астон Вилле» принесли точные удары Пау Торреса и Олли Уоткинса.
«Астон Вилла» набрала 28 очков и вошла в топ-4, опередив «шпор» (26 очков, 5-е место).
АПЛ. 13-й тур, 26 ноября
Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2
Голы: Ло Сельсо, 22 – Пау Торрес, 45+7, Уоткинс, 61
Видеообзор матча
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Астон Вилла).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
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