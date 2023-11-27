Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Шпоры покинули зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.11.2023 16:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:51
59
0

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Шпоры покинули зону ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии

27 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:51
59
0
Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2. Шпоры покинули зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2).

Лондонская команда вышла вперед на 22-й минуте благодаря голу Джовани Ло Чельсо, но соперник ответил двумя голами.

Победу «Астон Вилле» принесли точные удары Пау Торреса и Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» набрала 28 очков и вошла в топ-4, опередив «шпор» (26 очков, 5-е место).

АПЛ. 13-й тур, 26 ноября

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Ло Сельсо, 22 – Пау Торрес, 45+7, Уоткинс, 61

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Астон Вилла).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
По теме:
Кальяри – Монца – 1:1. Раньери поднимается со дна. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Майнц не забил пенальти и не покинул зону вылета Бундеслиги
Ювентус – Интер – 1:1. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Джовани Ло Чельсо Пау Торрес Олли Уоткинс Тоттенхэм - Астон Вилла
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Футбол | 26 ноября 2023, 18:23 5
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ

ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
Футбол | 26 ноября 2023, 19:19 10
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина

Забитый мяч Виктора перезаписали на защитника «Сассуоло»

Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Биатлон | 26.11.2023, 13:59
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Футбол | 26.11.2023, 06:16
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Как выглядит турнирная таблица чемпионской группы Первой лиги
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Футбол | 26.11.2023, 22:43
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 17
Футбол
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
25.11.2023, 12:20 6
Футбол
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
26.11.2023, 08:52 8
Футбол
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
25.11.2023, 23:31 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем