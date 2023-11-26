26 ноября в 16:00 проходит матч 13-го тура АПЛ, в котором встречаются Тоттенхэм и Астон Вилла.

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Тоттенхэм занимает 4-ю позицию (26 очков), а Астон Вилла находится на 5-м месте (25 баллов).

Перед началом игры команды проведут минуту молчания в память о Терри Венейблсе, экс-наставнике сборной Англии.

Турнирная таблица АПЛ

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы