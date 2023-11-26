Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября в 16:00 матч 13-го тура Английской Премьер-лиги
26 ноября в 16:00 проходит матч 13-го тура АПЛ, в котором встречаются Тоттенхэм и Астон Вилла.
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Тоттенхэм занимает 4-ю позицию (26 очков), а Астон Вилла находится на 5-м месте (25 баллов).
Перед началом игры команды проведут минуту молчания в память о Терри Венейблсе, экс-наставнике сборной Англии.
Турнирная таблица АПЛ
Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Our team for #TOTAVL 🤍 pic.twitter.com/P3vvJ98yG5— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2023
Representing Aston Villa. 👊 pic.twitter.com/x7IJhTDlmt— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 26, 2023
События матча
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