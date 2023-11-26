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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.11.2023 16:00 – 57 1 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 ноября 2023, 16:00 |
614
0

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 16:00 матч 13-го тура Английской Премьер-лиги

26 ноября 2023, 16:00 |
614
0
Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 16:00 проходит матч 13-го тура АПЛ, в котором встречаются Тоттенхэм и Астон Вилла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тоттенхэм занимает 4-ю позицию (26 очков), а Астон Вилла находится на 5-м месте (25 баллов).

Перед началом игры команды проведут минуту молчания в память о Терри Венейблсе, экс-наставнике сборной Англии.

Турнирная таблица АПЛ

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

События матча

45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Астон Вилла).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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