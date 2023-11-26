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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.11.2023 16:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
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Англия
26 ноября 2023, 19:05 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:41
356
1

Астон Вилла обыграла Тоттенхэм и обошла шпор в борьбе за топ-4 АПЛ

Победу «Астон Вилле» принесли точные удары Пау Торреса и Олли Уоткинса

26 ноября 2023, 19:05 | Обновлено 26 ноября 2023, 19:41
356
1
Астон Вилла обыграла Тоттенхэм и обошла шпор в борьбе за топ-4 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2).

Лондонская команда вышла вперед на 22-й минуте благодаря голу Джовани Ло Чельсо, но соперник ответил двумя голами.

Победу «Астон Вилле» принесли точные удары Пау Торреса и Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» набрала 28 очков и вошла в топ-4, опередив «шпор» (26 очков, 5-е место).

АПЛ. 13-й тур, 26 ноября

Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2

Голы: Ло Сельсо, 22 – Пау Торрес, 45+7, Уоткинс, 61

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Велис, 86), Бентанкур (Хейбьерг, 32), Кулушевски, Сон Хын Мин, Хиль (Скипп, 71), Джонсон.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Бэйли, 46), Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн (Рэмзи, 90), Камара, Дуглас Луис, Диаби (Тилеманс, 46), Уоткинс (Дуран, 90).

Предупреждения: Кэш (27), Камара (38), Макгинн (41), Уоткинс (82).

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Астон Вилла).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VARioR
Незважаючи на те, що ще не зіграно перше коло, схоже Тотем відцепили від боротьби за чемпіонство. Карма вона така: ще недавно раділи, що обіграли 9 мерсисайдців (завдяки автоголу), а тут вже три поразки поспіль.
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+2
pol-55
Щось Сон не стає *бензимою*як той після відходу Рона(тут Кейна)сьогодні разів три мав шанс,забивалка збилась,гра була відкрита,голів могло бути більше,а таки так Тотем поїхав до низу,мабуть тому тренер шастає по запасах,наприклад Хіль в старті(грав непогано) коли таке було. 
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