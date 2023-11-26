Астон Вилла обыграла Тоттенхэм и обошла шпор в борьбе за топ-4 АПЛ
Победу «Астон Вилле» принесли точные удары Пау Торреса и Олли Уоткинса
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2).
Лондонская команда вышла вперед на 22-й минуте благодаря голу Джовани Ло Чельсо, но соперник ответил двумя голами.
Победу «Астон Вилле» принесли точные удары Пау Торреса и Олли Уоткинса.
«Астон Вилла» набрала 28 очков и вошла в топ-4, опередив «шпор» (26 очков, 5-е место).
АПЛ. 13-й тур, 26 ноября
Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2
Голы: Ло Сельсо, 22 – Пау Торрес, 45+7, Уоткинс, 61
Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Велис, 86), Бентанкур (Хейбьерг, 32), Кулушевски, Сон Хын Мин, Хиль (Скипп, 71), Джонсон.
Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Бэйли, 46), Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн (Рэмзи, 90), Камара, Дуглас Луис, Диаби (Тилеманс, 46), Уоткинс (Дуран, 90).
Предупреждения: Кэш (27), Камара (38), Макгинн (41), Уоткинс (82).
Видеообзор матча
События матча
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