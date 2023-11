Умер бывший тренер Барселоны и сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Терри Венейблс скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Перед матчем 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» объявлена минута молчания.

В своей тренерской карьере Терри возглавлял много команд, среди которых «Кристал Пэлас», «Барселона» и «Тоттенхэм». Со «шпорами» специалист даже сумел выиграть трофей - Кубок Англии сезона 1990/91.

Также у Венейблса была богатая игровая карьера. На его счету более 200 матчей в высшем английском дивизионе, а также 2 поединка за взрослую сборную Англии. К сожалению, трофеев в качестве игрока добыть не удалось.

The Club is extremely saddened to learn of the passing of former player and manager Terry Venables.



Our deepest condolences are with Terry’s friends and family at this incredibly difficult time. In tribute, we shall hold a minute’s applause prior to kick-off and our players will… pic.twitter.com/ot67eolKJl