Команда Миколенко стала лидером сезона АПЛ по печальному показателю

«Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. При этом «ириски» имели заметный перевес по общему количеству ударов (24-9, один из них нанес Виталий Миколенко в перекладину) и по ударам в створ (6-4).

«Эвертон» в третий раз в сезоне проиграл матч, в котором нанес как минимум на 10 ударов больше соперника, сообщает Opta. И «ириски» идут на первом месте в АПЛ по данному специфическому показателю

А на втором месте идет команда, в которой также играет украинец – «Челси» Михаила Мудрика.

3 - Everton have lost three games in the Premier League this season in which they had 10+ more shots than their opponent, the most of any team:



3 - Everton

2 - Chelsea

1 - Brighton, Burnley, Man City, Man Utd, Newcastle

0 - Everyone else



