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Эвертон
26.11.2023 18:30 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 ноября 2023, 21:05 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:14
598
0

Эвертон – МЮ – 0:3. Бисиклета Гарначо, перекладина Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура АПЛ

26 ноября 2023, 21:05 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:14
598
0
Эвертон – МЮ – 0:3. Бисиклета Гарначо, перекладина Миколенко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Хозяева поля разгромно проиграли поединок (0:3) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В дебюте матча для МЮ супергол оформил Гарначо, забивший ударом через себя в падении. Во втором тайме для гостей забили Маркус Рэшфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль

❗️ ВИДЕО: голы МЮ и момент Миколенко

В концовке матча украинский защитник ирисок Виталий Миколенко мог отличиться, но попал в перекладину.

АПЛ. 13-й тур, 26 ноября

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен), Марсьяль, 75

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига бисиклета Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Виталий Миколенко видео голов и обзор Эвертон - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Источник Sport.ua
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