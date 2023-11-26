Эвертон – МЮ – 0:3. Бисиклета Гарначо, перекладина Миколенко. Видео голов
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26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Хозяева поля разгромно проиграли поединок (0:3) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
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В дебюте матча для МЮ супергол оформил Гарначо, забивший ударом через себя в падении. Во втором тайме для гостей забили Маркус Рэшфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль
❗️ ВИДЕО: голы МЮ и момент Миколенко
В концовке матча украинский защитник ирисок Виталий Миколенко мог отличиться, но попал в перекладину.
АПЛ. 13-й тур, 26 ноября
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3
Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен), Марсьяль, 75
Видеообзор матча
События матча
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