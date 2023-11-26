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Эвертон
26.11.2023 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 ноября 2023, 01:11 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:23
44
0

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 ноября в 18:30 по Киеву

26 ноября 2023, 01:11 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:23
44
0
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 ноября на «Гудисон Парк» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Эвертон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда находится сейчас в достаточно двусмысленной ситуации. Вроде бы ее огорошили десятиочковым штрафом - оказывается, ириски нарушили норму о прибыльности и устойчивом развитии (так называемый PSRs), и, взвесив вину, комиссия присудила такое спортивное наказание за финансовый проступок. Так что формально Миколенко и компания рухнули на предпоследнее место. Но, с другой стороны, клуб настроен все обжаловать, и имеет поддержку со стороны многих представителей футбола Англии, вплоть до Каррагера, легенды Ливерпуля, соседа и врага Эвертона. Особенно за коллектив обидно потому, что он только набрал впечатляющую форму, пройдя в Кубке Лиги Бернли и собрав те самые 10 баллов за 5 крайних туров после 5 поражений в 7 стартовых матчах. Не ударит ли такое наказание по настрою футболистов?

Манчестер Юнайтед

Клуб оставляет противоречивые оценки, но очевидно, что он резко сдал по сравнению с предыдущим сезоном. В Кубке Лиги обладатель трофея сложил полномочия уже сейчас, уступив Ньюкаслу. Возвращение в Лигу Чемпионов обернулось тремя поражениями в четырех турах, и то его взяли благодаря Онане, отразившем в домашнем поединке с Копенгагеном пенальти. Вроде бы постепенно получается подниматься в АПЛ - в 5 крайних турах выиграли четырежды. Но, во-первых, со скромным Лутоном вымучивали 1:0, во-вторых, все равно за 12 матчей набрано 21 очко. Это позволяет идти только шестым, отставая от топ-4 уже на 5 баллов.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне тен Хаг выиграл все 3 поединка, что в Премьер-Лиге, что в кубке страны.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут выше шансы на успех у МЮ, но преимущество далеко не безоговорочно. С учетом статистики последних матчей манкунианцев, можно ставить на то, что будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,01).

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Источник Sport.ua
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