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  4. МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
Чемпионат Англии
Эвертон
26.11.2023 18:30 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:09
3992
10

МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину

Хозяева поля разгромно проиграли матч на стадионе «Гудисон Парк»

26 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:09
3992
10
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Хозяева поля разгромно проиграли поединок (0:3) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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В дебюте матча для МЮ супергол оформил Гарначо, забивший ударом через себя в падении.

Во втором тайме для гостей забили Маркус Рэшфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль

В концовке матча украинский защитник ирисок Виталий Миколенко мог отличиться, но попал в перекладину.

❗️ ВИДЕО: голы МЮ и момент Миколенко

АПЛ. 13-й тур, 26 ноября

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен), Марсьяль, 75

Эвертон: Пикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе, Дукуре (Доббин, 90), Гарнер, Кэлверт-Льюин (Шермити, 82), Макнил (Данджума, 73).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу (Уан-Биссака, 76), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 72), Гарначо (Пельистри, 72), Марсьяль (Межбри, 84), Рэшфорд.

Предупреждения: Янг (21), Дукуре (29), Гуйе (90).

Турнирная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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TarasTaras94
Дуже шкода, що н езабив, це могло прийнамні інтригу у гру повернути, та і гол був би красивенний. Але те як забив Гарначо....повторив Руні
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+5
Remark
Миколенко зараз в гарній формі. Як атакувальний, в плані ефективності, краще навіть за Мудрика.
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Alehandro
Евертон дуже добре сьогодні грав. Рахунок взагалі не відображає реального стану речей. Зовсім трошки Миколі не вистачило до голу у третьому матчі АПЛ поспіль... Доведеться серію починати спочатку)
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+3
Микола Захарченко
У МЮ залітало все , що можна і навіть більше , а у Евертона не йшло у ворота зовсім , хоча по грі він виглядав сильніше .
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0
AutumnBridge
Манчестер обыграл Ливерпуль. 
 МС - Ливерпуль  1:1
  Эвертон - МЮ  0:3
 В выигрыше - железная дорога.
 МЮ опять обогнал Динамо, но у киевлян игра в запасе.)
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
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