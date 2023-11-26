МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину

26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Хозяева поля разгромно проиграли поединок (0:3) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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В дебюте матча для МЮ супергол оформил Гарначо, забивший ударом через себя в падении.

Во втором тайме для гостей забили Маркус Рэшфорд (с пенальти) и Антони Марсьяль

В концовке матча украинский защитник ирисок Виталий Миколенко мог отличиться, но попал в перекладину.

❗️ ВИДЕО: голы МЮ и момент Миколенко

АПЛ. 13-й тур, 26 ноября

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен), Марсьяль, 75

Эвертон: Пикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе, Дукуре (Доббин, 90), Гарнер, Кэлверт-Льюин (Шермити, 82), Макнил (Данджума, 73).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу (Уан-Биссака, 76), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 72), Гарначо (Пельистри, 72), Марсьяль (Межбри, 84), Рэшфорд.

Предупреждения: Янг (21), Дукуре (29), Гуйе (90).

Турнирная таблица