Эрик ТЕН ХАГ: «Думаю, гол Гарначо уже можно называть лучшим в сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную разгромную победу над «Эвертоном» (3:0).

«Начало получилось очень хорошим для нас. Команда наработала на гол, ну а завершающий удар Гарначо – это просто мировой класс. Я думаю, это уже лучший гол сезона. Прекрасный момент.

После этого мы стали играть пассивно, а «Эвертон», наоборот, вошел в игру. В перерыве мы исправили это и уже выглядели очень хорошо. Мы были активными, перехватывали инициативу и забивали прекрасные голы.

Сначала я удивлялся, почему это не пенальти. Настолько все было очевидно. Счастлив, что мы реализовали пенальти. У нас есть несколько очень хороших исполнителей 11-метровых. Вот вы видели капитана – он знал, что Рэшфорду нужен гол. Это поможет ему и даст ему дополнительную силу.

Конечно, мы получаем позитивные эмоции. У нас были проблемы в начале сезона, много чего шло против нас. Но мы растем и должны продолжать развивать этот процесс».