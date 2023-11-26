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26 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:30
641
3

Эрик ТЕН ХАГ: «Думаю, гол Гарначо уже можно называть лучшим в сезоне»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о разгроме «Эвертона» в 13-м туре АПЛ

26 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:30
641
3
Эрик ТЕН ХАГ: «Думаю, гол Гарначо уже можно называть лучшим в сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выездную разгромную победу над «Эвертоном» (3:0).

«Начало получилось очень хорошим для нас. Команда наработала на гол, ну а завершающий удар Гарначо – это просто мировой класс. Я думаю, это уже лучший гол сезона. Прекрасный момент.

После этого мы стали играть пассивно, а «Эвертон», наоборот, вошел в игру. В перерыве мы исправили это и уже выглядели очень хорошо. Мы были активными, перехватывали инициативу и забивали прекрасные голы.

Сначала я удивлялся, почему это не пенальти. Настолько все было очевидно. Счастлив, что мы реализовали пенальти. У нас есть несколько очень хороших исполнителей 11-метровых. Вот вы видели капитана – он знал, что Рэшфорду нужен гол. Это поможет ему и даст ему дополнительную силу.

Конечно, мы получаем позитивные эмоции. У нас были проблемы в начале сезона, много чего шло против нас. Но мы растем и должны продолжать развивать этот процесс».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Эвертон Эвертон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник BBC
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Комментарии 3
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AndiM
Ооо, підняв пір'я після перемоги над вічно нулячим евертоном. Тебе брали не для того щоб мю був в десятці.
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+1
Pomisyachnyy Roman
Після Зінченко, можливо.
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0
Иван Качура
Ну таке собі зростання, реалізація моментів  є, гри немає. 
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0
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