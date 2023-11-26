Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не Рауль. Унион Берлин назначил нового главного тренера
Германия
26 ноября 2023, 14:31 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:35
1035
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не Рауль. Унион Берлин назначил нового главного тренера

Команду возглавил 52-летний хорват Ненад Бьелица

26 ноября 2023, 14:31 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:35
1035
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не Рауль. Унион Берлин назначил нового главного тренера
ФК Унион Берлин. Ненад Бьелица

Немецкий футбольный клуб «Унион Берлин» официально назначил нового главного тренера команды.

Наставником «жлезных» стал 52-летний хорватский специалист Ненад Бьелица.

Срок действия контракта не сообщается.

Последним место работы Ненада был турецкий «Трабзонспор», с которым он даже начал сезон 2023/24. Также Бьелица возглавлял несколько австрийских команд, «Специю», «Лех», «Динамо» Загреб и «Осиек».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Униона Берлин» может стать легендарный Рауль. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter написал, что Рауль никогда не был близок к немецкому клубу и хочет продолжить карьеру в «Реале».

По теме:
Легенде Реала пророчат пост наставника в Унионе Берлин
Экс-тренер Динамо возглавил клуб из второго дивизиона Румынии
Боруссия Д победила в дерби с камбэком, неудержимый Байер снова первый
Ненад Бьелица Унион Берлин назначение тренера Рауль Гонсалес
Источник ФК Унион
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд не сумел забить только 1 клубу АПЛ, против которого выходил играть
Футбол | 26 ноября 2023, 12:33 0
Холанд не сумел забить только 1 клубу АПЛ, против которого выходил играть
Холанд не сумел забить только 1 клубу АПЛ, против которого выходил играть

Эрлинг поразил ворота 20 команд из 21, остался только «Брентфорд»

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»
Футбол | 26 ноября 2023, 08:33 3
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»

Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» – о планах на ближайшую перспективу

Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Футбол | 25.11.2023, 19:50
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Футбол | 26.11.2023, 08:52
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Бокс | 25.11.2023, 15:04
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
24.11.2023, 16:08 4
Бокс
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара финалистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара финалистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 8
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 2
Футбол
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 5
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем