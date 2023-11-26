ОФИЦИАЛЬНО. Не Рауль. Унион Берлин назначил нового главного тренера

Немецкий футбольный клуб «Унион Берлин» официально назначил нового главного тренера команды.

Наставником «жлезных» стал 52-летний хорватский специалист Ненад Бьелица.

Срок действия контракта не сообщается.

Последним место работы Ненада был турецкий «Трабзонспор», с которым он даже начал сезон 2023/24. Также Бьелица возглавлял несколько австрийских команд, «Специю», «Лех», «Динамо» Загреб и «Осиек».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Униона Берлин» может стать легендарный Рауль. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter написал, что Рауль никогда не был близок к немецкому клубу и хочет продолжить карьеру в «Реале».

Dobar dan, Nenad Bjelica und Danijel Jumic! 🫡🇭🇷 pic.twitter.com/i0z6PyFzMq — 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023

E I S E R N, Nenad! ✊ pic.twitter.com/Kn0UCPmNik — 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023