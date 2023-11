ОФИЦИАЛЬНО. Не Рауль. Унион Берлин назначил нового главного тренера

Немецкий футбольный клуб «Унион Берлин» официально назначил нового главного тренера команды.

Наставником «жлезных» стал 52-летний хорватский специалист Ненад Бьелица.

Срок действия контракта не сообщается.

Последним место работы Ненада был турецкий «Трабзонспор», с которым он даже начал сезон 2023/24. Также Бьелица возглавлял несколько австрийских команд, «Специю», «Лех», «Динамо» Загреб и «Осиек».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Униона Берлин» может стать легендарный Рауль. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter написал, что Рауль никогда не был близок к немецкому клубу и хочет продолжить карьеру в «Реале».

🚨⚪️🔴 Nenad Bjelica has signed in as new Union Berlin head coach, done and sealed.



Raúl was never close to become the new manager as he wanted to continue at Real Madrid. pic.twitter.com/gJI3uAa63W