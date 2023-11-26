ОФИЦИАЛЬНО. Не Рауль. Унион Берлин назначил нового главного тренера
Команду возглавил 52-летний хорват Ненад Бьелица
Немецкий футбольный клуб «Унион Берлин» официально назначил нового главного тренера команды.
Наставником «жлезных» стал 52-летний хорватский специалист Ненад Бьелица.
Срок действия контракта не сообщается.
Последним место работы Ненада был турецкий «Трабзонспор», с которым он даже начал сезон 2023/24. Также Бьелица возглавлял несколько австрийских команд, «Специю», «Лех», «Динамо» Загреб и «Осиек».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Униона Берлин» может стать легендарный Рауль. Однако известный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter написал, что Рауль никогда не был близок к немецкому клубу и хочет продолжить карьеру в «Реале».
Dobar dan, Nenad Bjelica und Danijel Jumic! 🫡🇭🇷 pic.twitter.com/i0z6PyFzMq— 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023
E I S E R N, Nenad! ✊ pic.twitter.com/Kn0UCPmNik— 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023
🚨⚪️🔴 Nenad Bjelica has signed in as new Union Berlin head coach, done and sealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2023
Raúl was never close to become the new manager as he wanted to continue at Real Madrid. pic.twitter.com/gJI3uAa63W
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