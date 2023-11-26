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Германия
26 ноября 2023, 10:22 | Обновлено 26 ноября 2023, 10:33
459
0

Легенде Реала пророчат пост наставника в Унионе Берлин

Команду из столицы Германии может возглавить Рауль

26 ноября 2023, 10:22 | Обновлено 26 ноября 2023, 10:33
459
0
Легенде Реала пророчат пост наставника в Унионе Берлин
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Гонсалес

Немецкий клуб «Унион Берлин» в воскресенье, 26 ноября, должен объявить имя нового главного тренера команды. Источник утверждает, что высока вероятность того, что им станет испанец Рауль.

46-летний Рауль Гонсалес с 2019 года возглавляет «Кастилью» – фарм-клуб мадридского «Реала». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, 15 ноября «Унион» уволил Урса Фишера, с которым берлинцы заняли в прошлом сезоне Бундеслиги 4-е место и вышли в Лигу чемпионов.

В нынешнем чемпионате Германии «Унион Берлин» с 7 очками после 12 матчей занимает предпоследнее место в таблице.

Ранее сообщалось, что Рауль отказался возглавить «Шальке».

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Рауль Гонсалес Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Kicker
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