Рауль отказался возглавить Шальке

Немецкий «Шальке», который по итогам прошлого сезона вылетел из Бундеслиги, приглашал на пост главного тренера Рауля Гонсалеса. Однако 46-летний испанец предложение от немецкого клуба отклонил. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

На днях «Шальке» уволил с поста главного тренера Томаса Рейса. На данный момент клуб занимает 16-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Напомним, Рауль с 2019 года возглавляет вторую команду «Реала» – «Реал Мадрид Кастилья». Ранее им интересовался «Вильярреал». Рауль выступал за «Шальке» в качестве игрока в 2010 – 2012 годах.