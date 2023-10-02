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Германия
02 октября 2023, 17:18 |
106
0

Рауль отказался возглавить Шальке

Легендарный экс-форвард останется в Мадриде

02 октября 2023, 17:18 |
106
0
Рауль отказался возглавить Шальке
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Гонсалес

Немецкий «Шальке», который по итогам прошлого сезона вылетел из Бундеслиги, приглашал на пост главного тренера Рауля Гонсалеса. Однако 46-летний испанец предложение от немецкого клуба отклонил. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

На днях «Шальке» уволил с поста главного тренера Томаса Рейса. На данный момент клуб занимает 16-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Напомним, Рауль с 2019 года возглавляет вторую команду «Реала» – «Реал Мадрид Кастилья». Ранее им интересовался «Вильярреал». Рауль выступал за «Шальке» в качестве игрока в 2010 – 2012 годах.

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Шальке Рауль Гонсалес Реал Мадрид Кастилья
Источник Twitter
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