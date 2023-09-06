Легенда Реала может возглавить Вильярреал
Рауль Гонсалес может заменить Кике Сетьена
Новым главным тренером «Вильярреала» может стать легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес. Об этом сообщают испанские СМИ.
Сейчас «Желтая субмарина» ищет нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. 46-летний Рауль с 2019 года работает со второй командой «Сливочных», «Реал Мадрид Кастилья». Для него «Вильярреал» может стать первым опытом работы на столь высоком уровне.
Ранее сообщалось о том, что «Вильярреал» также рассматривает кандидатуру Хулена Лопетеги, которые в свое время успел потренировать все тот же «Реал».
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