Экс-тренер Реала может возглавить Вильярреал
Хулен Лопетеги сейчас без работы
Испанский «Вильярреал» начал поиски нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. По информации испанских СМИ, одним из главных претендентов на замену Сетьену рассматривается бывший тренер «Реала» Хулен Лопетеги.
В начале августа он покинул «Вулверхэмптон» еще до старта нового сезона. Кроме Лопетеги, также рассматривается кандидатура Хосе Рохо Мартина Пачета.
После увольнения Сетьена обязанности главного тренера «Вильярреала» временно исполняет спортивный директор клуба Мигель Анхель Тена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В заключительном матче группы В подопечные Угиса Крастиньша победили Испанию 3:0
Экс-игрок львовян получил должность в клубе