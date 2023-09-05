Экс-тренер Реала может возглавить Вильярреал

Испанский «Вильярреал» начал поиски нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. По информации испанских СМИ, одним из главных претендентов на замену Сетьену рассматривается бывший тренер «Реала» Хулен Лопетеги.

В начале августа он покинул «Вулверхэмптон» еще до старта нового сезона. Кроме Лопетеги, также рассматривается кандидатура Хосе Рохо Мартина Пачета.

После увольнения Сетьена обязанности главного тренера «Вильярреала» временно исполняет спортивный директор клуба Мигель Анхель Тена.