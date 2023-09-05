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Испания
05 сентября 2023, 21:42 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:43
627
0

Экс-тренер Реала может возглавить Вильярреал

Хулен Лопетеги сейчас без работы

05 сентября 2023, 21:42 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:43
627
0
Экс-тренер Реала может возглавить Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Испанский «Вильярреал» начал поиски нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. По информации испанских СМИ, одним из главных претендентов на замену Сетьену рассматривается бывший тренер «Реала» Хулен Лопетеги.

В начале августа он покинул «Вулверхэмптон» еще до старта нового сезона. Кроме Лопетеги, также рассматривается кандидатура Хосе Рохо Мартина Пачета.

После увольнения Сетьена обязанности главного тренера «Вильярреала» временно исполняет спортивный директор клуба Мигель Анхель Тена.

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Вильярреал Хулен Лопетеги Кике Сетьен
Источник AS
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