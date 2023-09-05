ОФИЦИАЛЬНО: Вильярреал расстался с главным тренером

Испанский «Вильярреал» прекратил сотрудничество со своим главным тренером Кике Сетьеном, вместе с которым также ушел весь тренерский штаб.

Контракт с Сетьеном действовал до завершения сезона 2023/24. Под его руководством «Вильярреал» в прошлом сезоне стал пятым в Ла Лиге и квалифицировался в Лигу конференций.

Исполняющим обязанности главного тренера будет директор клуба по футболу Мигель Анхель Тена. Он проведет сборы «Вильярреала», запланированные на завтра, 6 сентября.

После четырех туров нынешнего сезона Ла Лиги «Вильярреал» с тремя поражениями и одной победой занимает 15-ю позицию.