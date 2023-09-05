Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО: Вильярреал расстался с главным тренером
Испания
05 сентября 2023, 13:48 | Обновлено 05 сентября 2023, 14:01
665
1

ОФИЦИАЛЬНО: Вильярреал расстался с главным тренером

Кике Сетьен ушел вместе с тренерским штабом

05 сентября 2023, 13:48 | Обновлено 05 сентября 2023, 14:01
665
1
ОФИЦИАЛЬНО: Вильярреал расстался с главным тренером
ФК Вильярреал. Кике Сетьен

Испанский «Вильярреал» прекратил сотрудничество со своим главным тренером Кике Сетьеном, вместе с которым также ушел весь тренерский штаб.

Контракт с Сетьеном действовал до завершения сезона 2023/24. Под его руководством «Вильярреал» в прошлом сезоне стал пятым в Ла Лиге и квалифицировался в Лигу конференций.

Исполняющим обязанности главного тренера будет директор клуба по футболу Мигель Анхель Тена. Он проведет сборы «Вильярреала», запланированные на завтра, 6 сентября.

После четырех туров нынешнего сезона Ла Лиги «Вильярреал» с тремя поражениями и одной победой занимает 15-ю позицию.

По теме:
Серхио РАМОС: «Всегда приятно возвращаться домой»
АЛЬКАРАС: Уверен, что Беллингем будет лучшим игроком мира на своей позиции
Тони Кроос рассказал, почему никогда не сыграет в Саудовской Аравии
Кике Сетьен Вильярреал Ла Лига отставка главный тренер
Источник ФК Вильярреал
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Футбол | 04 сентября 2023, 15:22 16
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»

Почетный президент «Днепра-1» подверг жесткой критике Александра Кучера и Евгения Красникова

Шахтер представил заявку на групповой турнир Лиги чемпионов
Футбол | 05 сентября 2023, 11:22 6
Шахтер представил заявку на групповой турнир Лиги чемпионов
Шахтер представил заявку на групповой турнир Лиги чемпионов

«Горняки» рассчитывают на 33 футболиста

Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
Футбол | 05.09.2023, 12:51
Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»
Футбол | 04.09.2023, 16:36
Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»
Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 04.09.2023, 20:30
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
А разве 5 место это не ЛЕ ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
03.09.2023, 23:45
Волейбол
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
03.09.2023, 12:56 10
Теннис
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
04.09.2023, 07:20 8
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
03.09.2023, 08:55 2
Футбол
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем