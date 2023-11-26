ATP26 ноября 2023, 13:15 |
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Стали известны составы групп на молодежном Итоговом турнире АТР 2023
Артур Фис и Доминик Штрикер попали в один квартет
26 ноября 2023, 13:15 |
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25 ноября состоялась жеребьевка молодежного Итогового турнира АТР 2023, который пройдет на хардовых покрытиях в помещении в Джидди (Саудовская Аравия) с 28 ноября по 2 декабря.
Красная группа:
- Люка Ван Аш
- Алекс Микельсен
- Хамад Меджедович
- Абдулла Шелбай
Зеленая группа:
- Артур Фис
- Доминик Стрикер
- Флавио Коболли
- Лука Нарди
В прошлом году победителем Next Gen ATP Finals стал Брендон Накашима.
Locked and loaded 🔒— Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 25, 2023
Who will be the 2023 #NextGenATPFinals Champion? pic.twitter.com/9RPEATYaXr
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