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ATP
26 ноября 2023, 13:15 |
103
0

Стали известны составы групп на молодежном Итоговом турнире АТР 2023

Артур Фис и Доминик Штрикер попали в один квартет

26 ноября 2023, 13:15 |
103
0
Стали известны составы групп на молодежном Итоговом турнире АТР 2023
ATP

25 ноября состоялась жеребьевка молодежного Итогового турнира АТР 2023, который пройдет на хардовых покрытиях в помещении в Джидди (Саудовская Аравия) с 28 ноября по 2 декабря.

Красная группа:

  • Люка Ван Аш
  • Алекс Микельсен
  • Хамад Меджедович
  • Абдулла Шелбай

Зеленая группа:

  • Артур Фис
  • Доминик Стрикер
  • Флавио Коболли
  • Лука Нарди

В прошлом году победителем Next Gen ATP Finals стал Брендон Накашима.

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Доминик Штрикер Артур Фис Флавио Коболли
Источник Sport.ua
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