Стали известны составы групп на молодежном Итоговом турнире АТР 2023

25 ноября состоялась жеребьевка молодежного Итогового турнира АТР 2023, который пройдет на хардовых покрытиях в помещении в Джидди (Саудовская Аравия) с 28 ноября по 2 декабря.

Красная группа:

Люка Ван Аш

Люка Ван Аш Алекс Микельсен

Алекс Микельсен Хамад Меджедович

Хамад Меджедович Абдулла Шелбай

Зеленая группа:

Артур Фис

Артур Фис Доминик Стрикер

Доминик Стрикер Флавио Коболли

Флавио Коболли Лука Нарди

В прошлом году победителем Next Gen ATP Finals стал Брендон Накашима.