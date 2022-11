Будущее уже здесь. Определился победитель молодежного Итогового турнира АТР

Американский теннисист Брэндон Накашима (АТР 49) в финале молодежного Итогового турнира АТР в трех сетах обыграл Иржи Лехечку (АТР 74) за 1 час и 30 минут.

Next Gen ATP Finals. Финал

Брэндон Накашима (США) – Иржи Лехечка (Чехия) – 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2

Отметим, что Брендон выиграл все 5 матчей на турнире: 3 игры в группе, полуфинал и финал.

В этом году 21-летний Накашима выиграл дебютный титул ATP, а лучший результат на турнирах Grand Slam – 4-й раунд Уимблдона.