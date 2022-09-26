Накашима выиграл дебютный титул АТР

Американский теннисист Брэндон Накашима стал победителем турнира АТР 250 в США.

В матче за титул Накашима одолел своего соотечественника Маркоса Гирона.

Сан-Диего. Финал

Брэндон Накашима (США) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:4

Для 21-летнего Накашимы это был первый титул в карьере, ранее он проиграл два финала.

Маркос Гирон впервые сражался за титул АТР.