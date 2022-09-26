ATP26 сентября 2022, 08:02 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:03
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Накашима выиграл дебютный титул АТР
В матче за титул 21-летний американец одолел своего соотечественника
26 сентября 2022, 08:02 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:03
121
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Американский теннисист Брэндон Накашима стал победителем турнира АТР 250 в США.
В матче за титул Накашима одолел своего соотечественника Маркоса Гирона.
Сан-Диего. Финал
Брэндон Накашима (США) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:4
Для 21-летнего Накашимы это был первый титул в карьере, ранее он проиграл два финала.
Маркос Гирон впервые сражался за титул АТР.
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