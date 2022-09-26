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ATP
26 сентября 2022, 08:02 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:03
121
0

Накашима выиграл дебютный титул АТР

В матче за титул 21-летний американец одолел своего соотечественника

26 сентября 2022, 08:02 | Обновлено 26 сентября 2022, 08:03
121
0
Накашима выиграл дебютный титул АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэндон Накашима

Американский теннисист Брэндон Накашима стал победителем турнира АТР 250 в США.

В матче за титул Накашима одолел своего соотечественника Маркоса Гирона.

Сан-Диего. Финал
Брэндон Накашима (США) – Маркос Гирон (США) – 6:4, 6:4

Для 21-летнего Накашимы это был первый титул в карьере, ранее он проиграл два финала.

Маркос Гирон впервые сражался за титул АТР.

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Источник Sport.ua
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