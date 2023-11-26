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Чемпионат Италии
Ювентус
26.11.2023 21:45 – 12 0 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 ноября 2023, 21:45 |
447
5

Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 21:45 матч Серии А

26 ноября 2023, 21:45 |
447
5
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине отношения между собой выяснят «Ювентус» и «Интер» из Милана.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Ювентус» занимает 2-е место с 29 очками после 12 встреч. «Интер» идет 1-м, имея 31 пункт.

Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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