В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине отношения между собой выяснят «Ювентус» и «Интер» из Милана.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В таблице Серии А «Ювентус» занимает 2-е место с 29 очками после 12 встреч. «Интер» идет 1-м, имея 31 пункт.

Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

⚪⚫ How we line up for tonight’s #JuveInter 📋⤵️ pic.twitter.com/lbEuT2y58V