Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября в 21:45 матч Серии А
В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине отношения между собой выяснят «Ювентус» и «Интер» из Милана.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В таблице Серии А «Ювентус» занимает 2-е место с 29 очками после 12 встреч. «Интер» идет 1-м, имея 31 пункт.
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
🚨 Team news 🚨#ForzaInter #JuventusInter— Inter (@Inter_en) November 26, 2023
Powered by @play_eFootball pic.twitter.com/XNAYHrDePS
⚪⚫ How we line up for tonight’s #JuveInter 📋⤵️ pic.twitter.com/lbEuT2y58V— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 26, 2023
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